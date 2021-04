Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

144,80 EUR -0,41% (09.04.2021, 09:09)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

144,90 EUR -0,45% (09.04.2021, 09:10)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (09.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Wenn es an den Märkten hoch hergehe, dann würden Marktbetreiber wie die Deutsche Börse AG profitieren. Das sei im Frühjahr letzten Jahres zu beobachten gewesen, als viele Anleger aufgrund der Corona-Krise in Panik verfallen seien und durch regen Handel die Kasse bei der Deutschen Börse AG hätten klingeln lassen. In den vergangenen Monaten sei die Volatilität aber abgeflaut und der Aktienkurs sei seitwärts gelaufen. Diese Phase scheine nun vorbei zu sein, die Notierung habe ein Kaufsignal geliefert.Seit mehr als drei Jahren sei Theodor Weimer nun CEO der Deutschen Börse AG. Dabei sei ihm wohl das Desaster um die missglückte Fusion mit der London Stock Exchange seiner Vorgänger eine Lehre gewesen. Denn bisher habe es unter seiner Führung keine Mega-Übernahmen gegeben, sondern kleinere, strategische Zukäufe. Allerdings habe man vergangenes Jahr für die Borsa Italiania geboten, die dann die Konkurrentin Euronext geschluckt habe. Auch an Lyxor solle man interessiert gewesen sein, nun tüte wohl Amundi aus Frankreich die Vermögensverwaltung ein. Die Kriegskasse von Weimer sei allerdings gut gefüllt. Mit verschiedenen Zukäufen habe er den Konzern bereits breiter aufgestellt.Die Analysten seien indes durch die Bank weg positiv gestimmt für die Deutsche Börse AG-Aktie. 28 Experten würden laut Bloomberg den Titel covern, davon würden mit 15 mehr als die Hälfte jetzt kaufen. Der Rest rate zum Halten, niemand zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 156,77 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: