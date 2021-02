Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (18.02.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG: Analysten sehen Aufwärtspotenzial für die Aktie - AktienanalyseDas Auf und Ab an den Finanzmärkten war sehr einträglich für die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) gewesen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sei 2020 um neun Prozent auf einen neuen Rekordwert von 1,2 Mrd. Euro gestiegen, wie der Frankfurter Börsenbetreiber mitgeteilt habe. Die Nettoerlöse hätten ebenfalls um neun Prozent auf 3,2 Mrd. Euro zugelegt. Die Dividende solle daher um zehn Cent auf drei Euro erhöht werden. "In einem für die Welt und für jeden Einzelnen schwierigen Jahr, in dem Covid-19 alles überschattet hat, hat die Deutsche Börse verlässlich starke Ergebnisse geliefert", habe Vorstandschef Theodor Weimer resümiert.An der Börse habe dennoch keine rechte Kauflaune aufkommen wollen. Es sei mit einem etwas besseren Gewinn und einer höheren Dividende gerechnet worden. Zudem habe Weimer die Erwartungen an die nächsten Monate gedämpft. Zwar sehe das Management dem Jahr 2021 und den Folgejahren nicht zuletzt wegen des Zukaufs des US-Stimmrechtsberaters Institutional Shareholder Services (ISS) und der weiter gut gefüllten Kriegskasse "durchaus mit Zuversicht entgegen". Er habe aber gleichzeitig deutlich gemacht, dass sich das gute Ergebnis im ersten Quartal 2020 nicht in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres wiederholen lasse. "Das wäre vermessen", so Weimar.Für Benjamin Goy von der Deutschen Bank bleibe der DAX-Wert dennoch ein klarer Kauf - mit Kursziel 172 Euro (aktuell: 136,10 Euro). Er habe hervorgehoben, dass der Börsenbetreiber 2021 auch dank Zukäufen wieder ein neunprozentiges Umsatzwachstum anstrebe. Die Aktie bleibe angesichts überlegenen Wachstums und akzeptabler Bewertung sein Branchenfavorit, laute sein Fazit. Auch die meisten anderen Analysten würden Aufwärtspotenzial für die Aktie sehen. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 154,51 Euro - und damit 13,5 Prozent über dem aktuellen Stand. (Ausgabe 6/2021)