Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (13.03.2017/ac/a/nw)



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktie: Traum wohl geplatzt - AktienanalyseReinhard Schlieker von der " BÖRSE am Sonntag " nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Nun sei der Traum wohl endgültig geplatzt. Die Fusion scheine gescheitert, und viel Geld, Schmerz und Herzeleid in Frankfurt seien umsonst bemüht worden - wenn auch nicht vergeblich. Denn die Widerstände im Hessischen seien auch bei den Briten aufmerksam registriert worden, und gegen eine Welle anzutreten, die während des ohnehin schwierigen Starts einer solchen Fusion noch bremse, wäre sicherlich schwierig geworden.Die ganze Misere habe aber bereits mit dem britischen Brexit-Votum im vergangenen "schwarzen Juni" (Prof. Sinn, damals ifo-Institut), eine Disruption kulminiert, wie man sie nicht klarer haben könne. Damit habe der Streit um den Sitz des neuen Unternehmens erst so richtig eine international-juristische Komponente bekommen, denn die Deutsche Börse AG , regiert von außerhalb der EU - das habe man sich nicht vorstellen wollen. Habe sich nun wohl erledigt, zumal auch sonst kein milder Sternenglanz auf das Vorhaben gefallen sei: Jüngster Fall von Blutgrätsche sei aus der Frankfurter Staatsanwaltschaft gekommen, die zur Fusion zwar keine dezidierte Meinung haben dürfte, zu verbotenen Insidergeschäften aber schon.Und so habe man Großeinkäufe von Börsenchef Carsten Kengeter unter die Lupe genommen, der just zur Zeit der aufkommenden Verhandlungen über die Fusion für einige Millionen Aktien des eigenen Unternehmens gekauft habe - was allerdings auch so vom Aufsichtsrat gewünscht und vertraglich festgelegt worden sei, um die Bindung des angestellten Chefs an das Unternehmen zu stärken. Blödes Timing halt. Nachweisen müsste die Staatsanwaltschaft, dass Kengeter mit Wissensvorsprung gehandelt habe und sich so habe bereichern wollen - das scheine kaum möglich, zumal es ja überhaupt nicht ausgemacht sei, dass der Kurs mit der Fusion gestiegen wäre. Man habe da ja schon anderes gesehen. Ob Kengeter gleichzeitig Put-Optionen erworben habe? Wisse man natürlich nicht, und man wolle es nicht hoffen.Bleibe den Deutschen Börsianern der Blick nach Osten und Fernost - und wenn man willens und in der Lage sei, Frankfurt als unumstrittenen Sitz zu behalten, dann wären sicher auch Kleinaktionäre, Bankenumfeld sowie Regulierer in der hessischen Landesregierung keine Bremsklötze mehr. Wäre doch mal eine Idee, so Reinhard Schlieker von der "BÖRSE am Sonntag". (Analyse vom 10.03.2017)Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: