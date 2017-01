Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

82,90 EUR +0,73% (26.01.2017, 08:31)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE000A2AA253



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

A2AA25



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB11



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE000A2AA253, WKN: A2AA25, Ticker-Symbol: DB11) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (26.01.2017/ac/a/d)

New York (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Analyst Anil Sharma von Morgan Stanley:Anil Sharma, Analyst von Morgan Stanley, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Deutsche Börse AG-Aktie (zum Umtausch) (ISIN: DE000A2AA253, WKN: A2AA25, Ticker-Symbol: DB11) und erhöht das Kursziel von 87 auf 89,25 Euro.Ein Erfolg der geplanten Fusion mit der britischen Konkurrentin LSE sei noch nicht in den Aktienkurs des Börsenbetreibers eingepreist, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das Chance/Risiko-Verhältnis erscheine daher unausgewogen. Einem möglichen Kurspotenzial von rund 45% im Fall eines Erfolgs stehe ein Risiko von weniger als 10% im Falle eines Scheiterns gegenüber.Anil Sharma, Analyst von Morgan Stanley, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Börse AG-Aktie von "equal-weight" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 87 auf 89,25 Euro angehoben. (Analyse vom 26.01.2017)Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:82,25 EUR +1,87% (25.01.2017, 17:35)