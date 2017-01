Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE000A2AA253, WKN: A2AA25, Ticker-Symbol: DB11) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (31.01.2017/ac/a/d)

Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Analyst Arnaud Giblat von Exane BNP Paribas:Arnaud Giblat, Analyst von Exane BNP Paribas, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Deutsche Börse AG-Aktie (zum Umtausch) (ISIN: DE000A2AA253, WKN: A2AA25, Ticker-Symbol: DB11) und erhöht das Kursziel von 73 auf 94 Euro.Auch wenn die Handelsvolumina schwer vorhersagbar seien, sollten sie vor dem Hintergrund gewisser konjunktureller und politischer Faktoren doch steigen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Aufwärtspotenzial sehe Giblat auch bei einer Fusion mit der Londoner Börse (LSE), auch wenn die Wahrscheinlichkeit dafür seiner Ansicht nach bei nur 50% liege. Das Chance/Risiko-Profil der Deutsche Börse AG-Aktie sei attraktiv. Der deutsche Börsenbetreiber biete auch mehr Qualität als der Konkurrent Euronext, werde jedoch mit einem Abschlag zu diesem Wettbewerber gehandelt.Arnaud Giblat, Analyst von Exane BNP Paribas, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Börse AG-Aktie von "neutral" auf "outperform" hochgestuft und das Kursziel von 73 auf 94 Euro angehoben. (Analyse vom 31.01.2017)Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:84,95 EUR +1,32% (31.01.2017, 09:12)