Positiv sei der steigende Anteil der Erlöse aus der Fondsberatung zu werten. Zudem sollte die DBAG mit der veränderten Branchenausrichtung von den Auswirkungen der Corona-Krise deutlich weniger betroffen sein, als dies in der früheren Struktur der Fall gewesen wäre. Alles in allem erscheine die DBAG-Aktie auf dem gedrückten Niveau also durchaus einen Blick wert. (Ausgabe 03/2020)



Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) legt geschlossene Private-Equity-Fonds auf und investiert an der Seite der DBAG-Fonds in gut positionierte, mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotenzial. Einen Schwerpunkt legt die DBAG auf die Industriesektoren, in denen der deutsche Mittelstand im internationalen Vergleich besonders stark ist. Mit dieser Erfahrung, mit Know-how und Eigenkapital stärkt sie ihre Portfoliounternehmen darin, eine langfristige und wertsteigernde Unternehmensstrategie umzusetzen. Ihr unternehmerischer Investitionsansatz macht sie zu einem begehrten Beteiligungspartner im deutschsprachigen Raum. Das von der DBAG verwaltete und beratene Kapital beträgt rund 1,1 Milliarden Euro. (13.03.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Deutsche Beteiligungs AG-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Im vergangenen Geschäftsjahr konnte die DBAG (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) das Konzernergebnis auf 45,9 Mio. Euro (Vj. 29,7 Mio. Euro) spürbar verbessern, wie Matthias Wahler von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News" berichtet.Ursprünglich seien maximal 38 Mio. Euro in Aussicht gestellt gewesen und diese Prognose sei im Juli 2019 sogar noch nach unten korrigiert worden. Dass es besser gekommen sei, sei vor allem der Minderheitsbeteiligung an inexio, einem schnell wachsenden Anbieter von Glasfaseranschlüssen, zu verdanken, die im September 2019 zum 7,5Fachen der Anschaffungskosten habe veräußert werden können. Die Transaktion zeige einmal mehr, dass sich Beteiligungserträge kaum planen lassen würden. Immer wieder komme es zu Überraschungen. Noch inklusive inexio habe das Portfolio der DBAG zum Bilanzstichtag 22 Unternehmen umfasst.Die Branchenausrichtung der Beteiligungsgesellschaft habe sich in den letzten Jahren stark verändert. Seien vor sechs Jahren noch 94% des Kapitals in die Kernsektoren Maschinen- und Anlagenbau, Automobilzulieferer, industrielle Komponenten und Industriedienstleistungen investiert gewesen, habe sich der Anteil dieser Branchen seither auf 44% halbiert. Dafür seien jetzt 39% des Kapitals in den neuen Fokussektoren Breitband-Telekommunikation, IT-Services/Software und Healthcare angelegt.Wie Vorstandschef Torsten Grede auf der diesjährigen Hauptversammlung (HV) am 20. Februar aufgezeigt habe, sei der Umbau des Portfolios die richtige Entscheidung gewesen. In großen Teilen der deutschen Industrie sei es nur noch schwer möglich, auskömmliches Wachstum zu erzielen. Ganz anders sehe es in den Fokussektoren aus, in denen Umsatz und EBITDA im vergangenen Jahr um rund 30% zugelegt hätten.Beim Ausbau des Unternehmens als Plattform für Eigenkapitallösungen für den deutschen Mittelstand gebe es ebenfalls Fortschritte. Künftig wolle die DBAG vor allem Familienunternehmen langfristig Eigenkapital zur Verfügung stellen.Mit einer Anhebung auf 1,50 Euro (Vj. 1,45 Euro) habe die HV die vierte Dividendenerhöhung in Folge beschlossen. Und es stehe die Aussage, dass die Ausschüttung in den kommenden Jahren mindestens stabil gehalten und wenn möglich gesteigert werden solle.Nachdem der Aktienkurs in der allgemeinen Marktschwäche der letzten Wochen bis auf 29,31 Euro nachgegeben habe, würde dies eine Dividendenrendite von stattlichen 5,2% bedeuten. Bei einem Bilanzgewinn von 178 Mio. Euro könnte auch bei zwischenzeitlich schwächeren Ergebnissen eine stabile Dividende gezahlt werden. Die Aktie notiere aktuell außerdem sogar unter dem Nettovermögenswert, der sich zum Bilanzstichtag mit 31,40 Euro errechnet habe.