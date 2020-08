Börsenplätze Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

31,45 EUR -0,63% (06.08.2020, 16:31)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

31,40 EUR -2,03% (06.08.2020, 16:31)



ISIN Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

DE000A1TNUT7



WKN Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

A1TNUT



Ticker-Symbol Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

DBAN



Kurzprofil Deutsche Beteiligungs AG:



Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) legt geschlossene Private-Equity-Fonds auf und investiert an der Seite der DBAG-Fonds in gut positionierte, mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotenzial. Einen Schwerpunkt legt die DBAG auf die Industriesektoren, in denen der deutsche Mittelstand im internationalen Vergleich besonders stark ist. Mit dieser Erfahrung, mit Know-how und Eigenkapital stärkt sie ihre Portfoliounternehmen darin, eine langfristige und wertsteigernde Unternehmensstrategie umzusetzen. Ihr unternehmerischer Investitionsansatz macht sie zu einem begehrten Beteiligungspartner im deutschsprachigen Raum. Das von der DBAG verwaltete und beratene Kapital beträgt rund 1,1 Milliarden Euro. (06.08.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Beteiligungs AG-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) und erhöhen das Kursziel von 33 auf 38 Euro.Das Unternehmen habe heute den Bericht zu den ersten neun Monaten veröffentlicht und habe im dritten Quartal einen Teil der zum Halbjahr verbuchten Verluste, worin sich die Auswirkungen der Corona Pandemie deutlich niederschlagen habe, gutmachen können. Das Ergebnis des Private-Equity-Investments Segments habe nach drei Quartalen bei einem Verlust von -31 Mio. Euro gelegen, welcher jedoch zum Halbjahr noch bei -77 Mio. Euro gelegen habe. Die positive Entwicklung im dritten Quartal sei vor allem auf die Erhöhung der Bewertungen der Vergleichsunternehmen zurückzuführen, was zu einem Bewertungs- und Abgangsergebnis im 3. Quartal von nahezu 53 Mio. Euro geführt habe. Der Brutto-Portfoliowert nach IFRS und der Nettovermögenswert hätten ebenfalls von der Entwicklung profitieren und sich entsprechend im dritten Quartal wieder steigern können. Der Portfoliowert habe zum Stichtag bei 368 Mio. Euro (1H: 308 Mio. Euro) gelegen und der Nettovermögenswert habe auf über 405 Mio. Euro (1H: 359 Mio. Euro) gesteigert werden können. Das Ergebnis des zweiten Segments, der Fondsberatung, habe auf 6,6 Mio. Euro deutlich weiter ausgebaut werden können und habe erneut die Erwartung der Analysten von SRC Research übertroffen.Auf der Transaktionsseite sei es bedingt durch Corona erwartungsgemäß weitestgehend ruhig geblieben. Das Unternehmen habe jedoch von einer Wiederbelebung des M&A-Marktes seit Juni gesprochen. Die Analysten von SRC Research könnten sich deshalb gut vorstellen, dass in den verbleibenden zwei Monaten des laufenden Geschäftsjahres noch ein Ankauf entweder für den Fund VII oder bereits für den Fund VIII vermeldet werden könne. Auf der Verkaufsseite sei im laufenden Quartal eine Veräußerung aus dem DBAG ECF vereinbar worden, welche nach Abschluss einen Ergebnisbeitrag im kleinen einstelligen Millionenbereich leiste, jedoch unter Anschaffungskosten habe verkauft werden müssen.Aufgrund der positiven Entwicklung des dritten Quartals habe das Unternehmen seine Guidance erhöhen können und erwarte nun einen Nettovermögenswert im Bereich von 400 Mio. Euro bis 425 Mio. Euro und ein Ergebnis aus der Fondsberatung zwischen 8 Mio. Euro und 9 Mio. Euro. Auch die Analysten von SRC Research hätten ihre Prognose folglich der veröffentlichten Zahlen erhöht und würden nun von einem Nettovermögenswert von rund 414 Mio. Euro und einem Ergebnis der Fondsberatung von 8,7 Mio. Euro ausgehen. Dies wirke sich auch entsprechend positiv auf ihre Bewertung aus, weshalb sie ihr Kursziel von 33 auf nunmehr 38 Euro erhöhen würden.