Börsenplätze Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

31,85 EUR -0,16% (16.07.2019, 08:00)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

31,80 EUR -0,62% (15.07.2019, 17:35)



ISIN Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

DE000A1TNUT7



WKN Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

A1TNUT



Ticker-Symbol Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

DBAN



Kurzprofil Deutsche Beteiligungs AG:



Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) legt geschlossene Private-Equity-Fonds auf und investiert an der Seite der DBAG-Fonds in gut positionierte, mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotenzial. Einen Schwerpunkt legt die DBAG auf die Industriesektoren, in denen der deutsche Mittelstand im internationalen Vergleich besonders stark ist. Mit dieser Erfahrung, mit Know-how und Eigenkapital stärkt sie ihre Portfoliounternehmen darin, eine langfristige und wertsteigernde Unternehmensstrategie umzusetzen. Ihr unternehmerischer Investitionsansatz macht sie zu einem begehrten Beteiligungspartner im deutschsprachigen Raum. Das von der DBAG verwaltete und beratene Kapital beträgt rund 1,1 Milliarden Euro. (16.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Beteiligungs AG-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN).Am Abend des 10. Juli habe das Unternehmen eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Das Beteiligungsergebnis des zum 30. Juni beendeten dritten Quartals liege somit um bis zu 50% unter der Vorjahresperiode von 8,4 Mio. Euro, wodurch auch das Konzernergebnis des Quartals deutlich niedriger ausfallen werde als im Vorjahr. Entsprechenden Einfluss habe dies auch das Gesamtjahresergebnis. Das Unternehmen erwarte nun einen Rückgang von mehr als 40% gegenüber dem Bezugspunkt von 48,0 Mio. Euro, jedoch ein zumindest positives Konzernergebnis. Die bisherige Guidance habe bei einem Rückgang zwischen lediglich 20% und 40% gelegen. Die Analysten würden nunmehr von einem Konzernergebnis von knapp 7 Mio. Euro ausgehen. Maßgeblich für das Bewertungsergebnis seien zum einen die vom Kapitalmarkt abgeleiteten Multiplikatoren sowie auch Informationen über die wirtschaftliche Entwicklung der Portfoliounternehmen. Diese konjunkturelle Belastung habe man in den vergangenen Wochen bereits auch bei vielen anderen Unternehmen aus der Industrie wahrnehmen können, bei welchen es zahlreiche Gewinnwarnungen und Revisionen beim Ausblick gegeben habe, wie z.B. den DAX-Konzernen Daimler und BASF.Nur zwei Tage zuvor, am 8. Juli, habe die Gesellschaft die erfolgreiche Veräußerung der Beteiligung an Infiana vermeldet. Über den Kaufpreis hätten beide Parteien Stillschweigen vereinbart, die DBAG realisiere jedoch mehr als das Doppelte des ursprünglich investierten Kapitals. Am Donnerstag, den 11. Juli, habe das Unternehmen außerdem die Veräußerung der Beteiligung an Novopress bekannt gegeben. Über den Kaufpreis sei ebenfalls Stillschweigen vereinbart worden, die Veräußerung realisiere jedoch unter Berücksichtigung erhaltener Ausschüttungen ein Vielfaches des in 2015 investierten Betrages. Beide besagte Transaktionen würden die Wertansätze der Beteiligungen zum Halbjahr übersteigen, wodurch ein positiver Beitrag zum Konzernergebnis geleistet werde. Diese seien in der angepassten Prognose bereits berücksichtigt.Trotz der beiden erfolgreichen Veräußerungen in der laufenden Woche sei das Ergebnis des Beteiligungsgeschäfts des laufenden Geschäftsjahres enorm unter Druck und deutlich unter den bisherigen Analystenerwartungen. Folglich der Gewinnwarnung und der Reduzierung der Guidance von Unternehmensseite hätten die Analysten ihre GuV-Prognose entsprechend reduziert. Folglich würden sie ebenfalls ihr Kursziel von 40,00 Euro auf 38,00 Euro zurücknehmen. Ihre längerfristige Erwartung bleibe jedoch unverändert positiv, da das junge Portfolio noch sehr hohes Entwicklungspotenzial berge. Die beiden Veräußerungen seien ein gutes Beispiel für die guten Entwicklungsmöglichkeiten der Beteiligungen im Portfolio und die resultierenden Veräußerungsgewinne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link