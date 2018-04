Tradegate-Aktienkurs Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

37,25 EUR -1,39% (18.04.2018, 10:55)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

37,20 EUR -2,11% (18.04.2018, 10:53)



ISIN Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

DE000A1TNUT7



WKN Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

A1TNUT



Ticker-Symbol Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

DBAN



Kurzprofil Deutsche Beteiligungs AG:



Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) legt geschlossene Private-Equity-Fonds auf und investiert an der Seite der DBAG-Fonds in gut positionierte, mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotenzial. Einen Schwerpunkt legt die DBAG auf die Industriesektoren, in denen der deutsche Mittelstand im internationalen Vergleich besonders stark ist. Mit dieser Erfahrung, mit Know-how und Eigenkapital stärkt sie ihre Portfoliounternehmen darin, eine langfristige und wertsteigernde Unternehmensstrategie umzusetzen. Ihr unternehmerischer Investitionsansatz macht sie zu einem begehrten Beteiligungspartner im deutschsprachigen Raum. Das von der DBAG verwaltete und beratene Kapital beträgt rund 1,1 Milliarden Euro. (18.04.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Beteiligungs AG-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN), senken aber das Kursziel von 48 auf 44 Euro.Das Unternehmen habe am Montag eine Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 veröffentlicht. Hierbei habe die Firma die Prognose für das Konzernergebnis deutlich verringert und gehe nun von einem 2017/18er Konzernergebnis aus, welches rund 10% bis 20% unter dem Bezugspunkt von 43 Mio. Euro liege. Zuvor habe das Unternehmen ein Jahresergebnis erwartet, welches um mehr als 20% über dem Bezugspunkt von 43 Mio. Euro gelegn habe. Der Grund für die niedrigere Prognose liege vor allem an den Entwicklungen am Kapitalmarkt und den entsprechend niedrigeren Bewertungsmultiplikatoren, welche somit das Ergebnis aus dem Beteiligungsgeschäft des ersten Halbjahres erheblich verringern würden. Die Prognose basiere auf dem aktuellen Stand der Bewertungsverhältnisse. Diese könnten sich jedoch auch im Laufe des restlichen Geschäftsjahres noch weiter verändern und gegebenenfalls auch wieder verbessern, was letztendlich zu einem entsprechenden höheren Ergebnis führen könnte.Weiterhin hätten sich auch einzelne Unternehmen des Portfolios noch nicht so entwickelt wie erwartet und die strategischen und operativen Verbesserungen der noch jungen Unternehmen hätten noch nicht die geplanten Früchte getragen. Der Effekt auf das Konzernergebnis folglich dieser Entwicklung sei jedoch vergleichsweise gering. Das Unternehmen werde in drei Wochen, am 8. Mai, den Halbjahresfinanzbericht veröffentlichen und gehe hierbei von einem Halbjahresergebnis aus dem Beteiligungsgeschäft von rund 21 Mio. Euro und einem Konzernergebnis zum Halbjahr von rund 20 Mio. Euro aus. Folglich der Meldung hätten die Analysten von SRC Research ihre Prognose für das Jahresergebnis ebenfalls gesenkt und würden nun von einem Konzernergebnis von knapp 38 Mio. Euro gegenüber zuvor rund 53 Mio. ausgehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Beteiligungs AG-Aktie: