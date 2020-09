Generelle Erhöhung der Homeoffice-Quote



Die Deutsche Bank sei nicht der einzige Finanzdienstleister, der sich auf höhere Homeoffice-Quoten einstelle und sich dadurch auch Einsparungen erhoffe. "Ich gehe davon aus, dass die Homeoffice-Quote dauerhaft erhöht bleiben wird. Rund 30 Prozent der Kollegen dürften zukünftig von daheim arbeiten", habe NORD LB-Chef Thomas Bürkle Ende Juli in einem Bloomberg-Interview gesagt.



Vor der Pandemie hätten maximal zehn Prozent der Kollegen von zu Hause aus gearbeitet. "Durch das verstärkte Homeoffice dürften langfristig auch unsere Immobilienkosten sinken", habe Bürkle gesagt. Die BayernLB erwarte eine dauerhafte Homeoffice-Quote zwischen 25 und 30 Prozent, habe Vorstand Markus Wiegelmann im Juli erklärt. Dieselbe Spanne habe im Juni auch Dekabank-Vorstand Daniel Kapffer genannt.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,153 EUR +5,59% (28.09.2020, 14:00)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,151 EUR +4,06% (28.09.2020, 14:13)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,00 USD -1,36% (25.09.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.09.2020/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank will mit mehr Homeoffice Büroraum sparen - AktiennewsFür Mieten und Möbel gab Deutschlands größte Bank im vergangenen Jahr 1,7 Milliarden Euro aus, so die Experten von "FONDS professionell".Die guten Erfahrungen mit der Heimarbeit in Corona-Zeiten würden zeigen, dass sich dieser Posten reduzieren lasse.Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) überarbeite ihre Regelung für das Homeoffice, um den genutzten Büroraum dauerhaft zu reduzieren und so die Kosten zu drücken. Die Führungsetage der Bank feile an einem neuen "Hybrid-Modell", wie die Mitarbeiter ihre Arbeitszeit zwischen dem Büro und dem Homeoffice aufteilen könnten, habe Vorstandschef Christian Sewing jüngst auf einer Konferenz gesagt.Die Mitarbeiter würden bei der neuen Regelung verbindlich vereinbaren können, wie viele Tage pro Woche sie von außerhalb des Büros aus arbeiten wollten, berichte "Bloomberg" unter Berufung auf einen mit dem Thema vertrauten Insider. Die Bank habe interne Schätzungen erstellt, wie hoch der Anteil der Belegschaft sei, der in Zukunft täglich von zuhause arbeiten werde.Produktivität durch Homeoffice kaum beeinträchtigtDie Deutsche Bank wolle ihre im vergangenen Jahr angekündigten Kostensenkungen beschleunigen. Finanzvorstand James von Moltke habe erklärt, das Institut werde "aggressiver" in Bezug darauf, wie sie Büroraum nutzen wolle, "angesichts dessen, was wir jetzt über die Art und Weise lernen, wie die Belegschaft sich einbringen und jeden Tag arbeiten will". Das Management des Kreditinstituts habe sich wiederholt positiv überrascht gezeigt, wie wenig die Corona-bedingte Heimarbeit die Produktivität beeinträchtigt habe.In Zürich, New York und London werde schon gespartEinen Schritt in die Richtung habe die Bank in dieser Woche bereits gemacht. In Zürich habe sie zwei von fünf Stockwerken aufgegeben, die sie in einem der teuersten Bürogebäude der Stadt angemietet habe. Als einen Grund für diese Entscheidung habe ein Sprecher Erwartungen gesagt, dass mehr Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten würden.In New York wolle die Deutsche Bank ihre Bürofläche nächstes Jahr um fast ein Drittel reduzieren. Das Geldinstitut habe seine Belegschaft in den USA in den letzten Jahren um etwa ein Fünftel gesenkt. Die Vermögensverwaltungstochter DWS sei in London in kostengünstigere Büros umgezogen.