Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) (-0,5%) möchte ihre Vermögensverwaltung bei Gelegenheit auch durch Zukäufe stärken.



Die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) (-1,2%) bitte alle Aktionäre ihr Stimmrecht bei der virtuellen Hauptversammlung am 25. Juni zur Abstimmung über die Beteiligung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesrepublik Deutschland wahrzunehmen. Nach den jüngsten kritischen Äußerungen von Großaktionär Heinz-Hermann Thiele zum Stabilisierungspaket befürchte der Konzern die erforderliche Mehrheit bei der Abstimmung zu verfehlen.



Nachbörslich deutlich zulegen können habe Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL). Der Konzern rechne im laufenden Quartal mit Umsatz- und Ergebniszuwächsen deutlich über den Markterwartungen.



In den USA habe der Softwarekonzern Oracle (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) im Ende Mai endenden Geschäftsquartal Rückgänge bei Umsatz und Gewinn hinnehmen müssen. Oracle leide unter Investitionsverschiebungen bei Kunden aus dem Gastgewerbe, Einzelhandel und Transport. Die Aktie habe 5,6% verloren. (18.06.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Stark präsentierten sich am gestrigen Handelstag nach neuen Zulassungen für weitere Indikationen für zwei seiner Medikamente die Aktien des Schweizer Pharma-Riesen Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) mit einem Plus von 3,0%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) (+0,2%) stoppe aufgrund von Überkapazitäten am Markt den Bau einer Produktionsanlage für den umstrittenen Unkrautvernichter Dicamba in Louisiana.