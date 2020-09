Das Kreditinstitut plane, die Filialen ihrer Marke Postbank zumindest teilweise für Deutsche-Bank-Kunden zu öffnen. Sie könnten beispielsweise den Selbstbedienungsbereich der Postbank-Zweigstellen nutzen. Gemeinsame Filialen von Deutscher Bank und Postbank erachte Gossow dem "Handelsblatt" zufolge nicht als sinnvoll.



Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank verschärft Sparkurs drastisch - AktiennewsVor zehn Jahren unterhielt Deutschlands größte Bank noch mehr als 800 Zweigstellen, so die Experten von "FONDS professionell".Bald sollten es nur noch halb so viele sein. Damit liefere das Kreditinstitut den jüngsten Beweis dafür, wie die Coronakrise das Filialsterben beschleunige.Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) möchte jede fünfte Filiale schließen. Ziel sei es, die Zahl der Zweigstellen von aktuell 511 "so schnell wie möglich" auf 400 zu senken, sagte Philipp Gossow, der das Privatkundengeschäft der Marke Deutsche Bank verantwortet, auf einer Tagung des "Handelsblatts". Mit dieser Zahl an Filialen sei man nach wie vor "flächendeckend präsent".Mit ihren Plänen reagiere Deutschlands größte Bank auf die Covid-19-Pandemie. Immer mehr Kunden würden Online- und Mobile-Banking akzeptieren, Bargeld spiele eine zunehmend geringere Rolle. Gossow zufolge wollten die Kunden zwar auch weiter durch ihre Bank beraten werden. Aber: "Die Beratung wird mehr außerhalb der Filiale stattfinden", zitiert das "Handelsblatt" den Bankmanager. Zum Vergleich: Im Jahr 2010 habe die Deutsche Bank bundesweit noch 835 Geschäftsstellen unterhalten.Corona lasse das Filialnetz schneller schrumpfenEnde vergangenen Jahres habe es in Deutschland insgesamt noch 26.667 Bankstellen gegeben, gehe aus Zahlen der Bundesbank hervor. Das seien fast 12.000 weniger als zehn Jahre zuvor. Allein in den vergangenen fünf Jahren sei die Zahl der Filialen im Schnitt um sechs Prozent pro Jahr gefallen. In den kommenden Jahren dürfte sie sogar um acht Prozent jährlich schrumpfen, prognostiziere das Beratungshaus Investors Marketing. Sein Chef Oliver Mihm rechne damit, dass es 2025 nur noch 16.000 Zweigstellen geben werde. Den "beschleunigten Abbaueffekt durch Corona" beziffere er auf 3.500. "Aus Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten werden Institute sich teilweise entscheiden, den sowieso geplanten Filialabbau aufgrund des geänderten Kundenverhaltens vorzuziehen", sage Mihm.Postbank-Filialen sollten auch Deutsche-Bank-Kunden offenstehenBei der Deutschen Bank sperre sich mal mehr die Gewerkschaft ver.di generell gegen den geplanten Filialabbau. Dies dürfe aber keine reine Kosteneinsparmaßnahme bleiben, betone Jan Duscheck, Leiter der ver.di-Fachgruppe Banken. "Außerdem müssen die Belange der Beschäftigten berücksichtigt werden", zitiere ihn das "Handelsblatt". "Diese sind durch einen Tarifvertrag nicht nur vor Kündigungen geschützt, sondern es gibt auch Zumutbarkeitskriterien für die Versetzung in andere Standorte." Deutsche-Bank-Manager Gossow habe sich nicht dazu geäußert, wie viele Stellen durch den Filialabbau wegfallen könnten.