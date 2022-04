Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei unter die untere Grenze einer kurzfristigen Handelsspanne im Bereich von 14.045 Punkten gebrochen. Später habe der Index den Bereich um 13.900 Punkte getestet, wo der Rückgang gestoppt worden sei und eine Erholung eingesetzt habe. Ein Ausbruchsversuch über die erwähnte Marke von 14.045 Punkten sei aktuell zu erkennen. Sollte den Bullen jedoch der Durchbruch nicht gelingen und der Index nach unten drehen, wäre dies ein klassischer Retest nach einem Durchbruch und könnte ein Zeichen dafür sein, dass eine stärkere Abwärtsbewegung bevorstehen könnte. In einem solchen Szenario sollten sich Händler auf den Bereich um 13.800 Punkte als nächste potenzielle Unterstützung konzentrieren. Das potenzielle Kursziel der Handelsspanne, das mit dem orangefarbenen Kästchen markiert sei, befinde sich etwas darunter.



Unternehmensnachrichten:



Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) würden heute schwächer handeln. Ausgelöst worden sei der Rückgang durch Nachrichten über umfangreiche Aktienverkäufe bei beiden Banken. Ein ungenannter Investor verkaufe 116 Millionen Aktien der Deutschen Bank und 72,5 Millionen Aktien der Commerzbank im Wert von rund 1,84 Milliarden Euro. Die Aktien beider Kreditinstitute würden heute mehr als 5% niedriger notieren.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) habe für das 1. Quartal 2022 einen Rückgang des Nettogewinns um 29% auf 1,22 Milliarden Euro im Jahresvergleich gemeldet. Dies sei auf eine Belastung in Höhe von 1,1 Milliarden Euro zurückzuführen, die das Unternehmen im Zusammenhang mit seiner Beteiligung am Nord Stream 2-Projekt auf sich genommen habe, das von der deutschen Regierung nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine gestoppt worden sei.



Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) habe die vollständigen Jahresergebnisse für 2021 bekanntgegeben. Das Unternehmen habe einen Umsatzanstieg um 23% auf 618 Milliarden Euro gemeldet. Der Umsatz habe die eigenen Prognosen des Unternehmens deutlich übertroffen. Das bereinigte EBITDA habe mit 107,3 Milliarden Euro im Rahmen der Prognose gelegen und sei im Jahresvergleich um 1% gestiegen. Die F&E-Aufwendungen hätten 58,1 Millionen Euro erreicht. Das Unternehmen erwarte für 2022 einen Umsatz von 700 bis 720 Millionen Euro und ein Konzern-EBITDA von 105,120 Millionen Euro. Die F&E-Aufwendungen würden im Bereich von 70 bis 80 Millionen Euro gesehen. (12.04.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag im Minus, so die Experten von XTB.Während sich die meisten Blue Chips-Indices etwas von ihren Tagestiefs hätten erholen können, würden die europäischen Indices tief im roten Bereich bleiben. Der deutsche Leitindex sei mit einem Minus von 1% der größte Underperformer in Westeuropa. Der spanische IBEX (ISIN: ES0SI0000005, WKN: 969223) könne als Top-Outperformer angesehen werden, da er derzeit unverändert gehandelt werde.Die deutschen ZEW-Indizes für April seien heute um 11:00 Uhr veröffentlicht worden. Die Konjunkturerwartungen seien von -39,3 auf -41,0 gefallen und seien besser ausgefallen als vom Markt erwartet (-48,0). Der Teilindex für die aktuelle Lage sei von -21,4 auf -30,8 gefallen und habe damit ebenfalls über den Erwartungen von -35,0 gelegen. Dies sei der niedrigste Stand der aktuellen Lage seit Mai 2021 und die ZEW-Experten hätten in einem Kommentar angemerkt, dass der aktuelle Pessimismus im Zusammenhang mit der Kriegsunsicherheit und der Inflation die Werte in den kommenden Monaten wahrscheinlich weiter verschlechtern werde.