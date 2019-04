Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,576 EUR -0,21% (25.04.2019, 14:12)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,583 EUR -0,33% (25.04.2019, 14:27)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,50 USD -0,47% (24.04.2019, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.04.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Es hat nicht sollen sein: Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) haben die Gespräche über eine Fusion beendet, so die Experten von "FONDS professionell".Nach gründlicher Prüfung habe sich herausgestellt, dass ein solcher Zusammenschluss nicht im Interesse der Aktionäre sowie anderer Interessengruppen beider Unternehmen wäre, heiße es in einer Mitteilung der Deutschen Bank. Die Institute hätten seit März offiziell über ein Zusammengehen beraten.Die Initiative für den Zusammenschluss gehe offenbar eher von Scholz und dessen Staatssekretär Jörg Kukies - ehemals Deutschland-Co-Chef von Goldman Sachs - aus als von den Top-Entscheidern der Geldhäuser selbst. Die Politiker hätten wohl gefürchtet, dass insbesondere die Deutsche Bank eine erneute Finanzkrise nicht unbeschadet überstehen würde.Doch offenbar sei der Widerstand gegen eine "deutsche Commerz" einfach zu groß gewesen. Einflussreiche Aktionäre der Deutschen Bank wie das Emirat Katar und der chinesische Mischkonzern HNA hätten eine Fusion überwiegend skeptisch gesehen. Die Gewerkschaften hätten ebenso wie die Arbeitnehmervertreter beider Häuser angesichts eines drohenden, empfindlichen Stellenabbaus Widerstand angekündigt. Auch Aufseher hätten generell am Sinn eines Deals gezweifelt, ebenso die Wirtschaftsweisen - und die Mehrheit der deutschen Bevölkerung."Es war sinnvoll, diese Option einer innerdeutschen Konsolidierung zu prüfen", habe Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, der Mitteilung zufolge gesagt. "Für uns war aber von Anfang an klar: Mit einem Zusammenschluss müssten wir höhere und nachhaltigere Renditen für unsere Aktionäre erreichen und die Leistungen für unsere Kunden verbessern können."Die Deutsche Bank habe angekündigt, "alle Alternativen zu prüfen, um langfristig die Profitabilität und die Renditen für ihre Aktionäre zu steigern." Die Suche nach weiteren Optionen sei für das angeschlagene Institut wichtig. An der Commerzbank wiederum hätten offenbar bereits andere Institute Interesse angemeldet, wie die niederländische Großbank ING.Die Arbeitnehmer in den Instituten dürften jedenfalls aufatmen - vorerst zumindest. "Die Entscheidung, die Fusionspläne nicht weiter zu verfolgen, begrüßt Verdi insbesondere im Hinblick darauf, dass die Nachteile einer solchen Fusion vor allem in Bezug auf die Arbeitsplätze deutlich überwogen hätten", habe Verdi-Chef Frank Bsirske gesagt. "Ein solcher Schritt hätte zehntausende von Arbeitsplätzen gefährdet. Die Ergebnisse der Gespräche bestätigen zugleich unsere Einschätzung, dass ein solcher Schritt keinen ausreichenden Mehrwert bringen würde."