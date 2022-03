Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,562 EUR -0,02% (25.03.2022, 09:47)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,56 EUR +0,17% (25.03.2022, 09:38)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,75 USD +0,55% (24.03.2022, 21:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.03.2022/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Sanktionen des Westens gegen Russland seien in den letzten Wochen immer mehr verschärft worden. Auch einflussreiche Oligarchen sollten die Maßnahmen treffen. Gerade auch Finanzinstitute müssten dabei aber mitspielen. Die Deutsche Bank habe sich nun dazu entschlossen, weitere Teile des Russlands-Geschäfts einzustellen.Die Vermögensverwaltungssparte des DAX-Konzerns habe die Aufnahme neuer russischer Kunden, die im Ausland leben würden, gestoppt und schließe sich damit anderen Kreditgebern an, die ihre Geschäfte mit den Reichen des Landes reduzieren würden. Das berichte "Bloomberg News"."Im aktuellen Umfeld wird die Deutsche Bank keine neuen Offshore-Geschäftsanfragen für WM-Kunden mit russischem Bezug berücksichtigen", habe ein Sprecher des größten deutschen Kreditinstituts in einer per E-Mail versandten Erklärung auf Anfrage von "Bloomberg" gesagt. "Wir unterstützen die Entscheidungen der deutschen Regierung und ihrer Verbündeten und setzen die Sanktionen strikt und konsequent um", so der Sprecher weiter.Der Schritt der Deutschen Bank folge auf die Entscheidung des Kreditgebers, seine Geschäfte in Russland als Reaktion auf den Krieg des Landes gegen die Ukraine einzustellen. Zu den anderen ausländischen Banken, die ähnliche Ankündigungen gemacht hätten, würden Goldman Sachs Group, JPMorgan und Citigroup zählen.Geldhäuser befänden sich aktuell in einem Spannungsfeld zwischen steigenden Zinsen und den Risiken durch den Krieg in der Ukraine. Jedoch habe sich die Deutsche Bank-Aktie zuletzt robust gezeigt und einen guten Teil der Verluste wieder aufgeholt. Gestern sei die Notierung jedoch am GD100 bei 11,55 Euro gescheitert. Könne der Kurs diese Marke knacken, dann wäre das ein positiver Wochenabschluss.Trader können auf eine weitere Erholung setzen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link