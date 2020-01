Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Traditionell würden die US-Banken die Bilanzsaison in den USA eröffnen. Sie starte somit früher als in Deutschland. Jenseits des Atlantiks hätten diese Woche vier Großbanken ihre Bücher geöffnet. Heute folge noch Morgan Stanley. Für die Deutsche Bank würden sich bereits Schlüsse ziehen lassen.Die Banken würden mit rückläufigen Nettozinseinnahmen kämpfen. Interessant sei aber, dass diese v.a. im letzten Quartal durch den Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen (FICC) mehr als hätten überkompensiert werden können. Das mache Hoffnung für die Deutsche Bank. Das Frankfurter Geldhaus sei dort früher stark gewesen und habe durchaus in der ersten Reihe an der Wall Street mitspielen können. Im Rahmen des Konzernumbaus werde gerade der Anleihehandel allerdings stark beschnitten. Im vierten Quartal könnte die Deutsche Bank gerade noch von den positiven Trends in diesem Sektor profitiert haben.Für das Gesamtjahr erwarte der Analystenkonsens bei der Deutschen Bank jedoch einen Verlust von 2,6 Mrd. Euro. Wie viel davon auf Restrukturierungskosten zurückgehe, müsse sich zeigen. Aufgrund der hohen Unsicherheit traue sich die Mehrheit der Analysten für das vierte Quartal kein Urteil zu. Am 30. Januar öffne die Deutsche Bank ihre Bücher, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.01.2020)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:7,54 EUR -0,40% (16.01.2020, 10:44)