Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.10.2020/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank lässt sich Top-Investmentbanker was kosten - AktiennewsTrotz Mahnung der Europäischen Zentralbank hält die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) an den Bonuszahlungen für Investmentbanker fest, so die Experten von "FONDS professionell".Künftig sollten einzelne Mitarbeiter sogar noch üppigere Gehaltsextras erhalten.Deutschlands größtes Bankhaus plane Bonuserhöhungen für Investmentbanker, die weit überdurchschnittliche Leistungen abgeliefert hätten. "Ein Unternehmen wie unseres muss in der Lage sein, konkurrenzfähige Performance auch zu honorieren", sage der Finanzvorstand der Deutschen Bank, James von Moltke, in einem Interview mit Bloomberg Television. Das Geschäft sei zuletzt ordentlich gelaufen. Die Erträge aus dem Anleihehandel seien um 47 Prozent gestiegen, die Prognose für den Wertpapierbereich habe die Bank jüngst für das Gesamtjahr angehoben.Die coronabedingten Marktturbulenzen würden weltweit für eine Renaissance im Investmentbanking sorgen, von der die Deutsche Bank besonders profitieret. Vor allem dank der Investmentbanker habe das größte deutsche Geldhaus im dritten Quartal vor Steuern 482 Millionen Euro verdient nach einem Verlust von 687 Millionen Euro im selben Zeitraum vor einem Jahr. Um Topkräfte nicht an Konkurrenten zu verlieren, wolle das Institut nun offenbar 1,9 Milliarden Euro an Boni ausschütten, zitiere Bloomberg aus Bankkreisen. Das sei zwar kaum mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Angestellten sei aber simultan gesunken. Deshalb sei es möglich, Top-Performer der Bank besonders zu honorieren, schreibe die Nachrichtenagentur. Die Pläne könnten sich allerdings noch ändern, denn das Gespräch mit der Europäischen Zentralbank (EZB) stehe noch aus.Die Notenbank habe Europas Finanzhäuser eindringlich gebeten, sich bei den Bonuszahlungen zurückzunehmen, da unklar sei, wie stark die Pandemie die Kapitalpolster beeinträchtigen werde. In EZB-Kreisen sei man zudem der Meinung, dass sich die überdurchschnittliche Leistungen der Händler in diesem Jahr vor allem auf die großzügigen Stimulusmaßnahmen der Regierungen und Notenbanken im Kampf gegen die Pandemie zurückzuführen lassen würden und daher nicht als Argument für überdimensionale Entlohnungen für Banker dienen sollten, schreibe Bloomberg.Bei der Deutschen Bank dürfte die endgültige Höhe der Boni auch von der Performance im vierten Quartal sowie den geschätzten Auswirkungen der Pandemie auf das Institut abhängig sein. Die Bank entscheide traditionell im Dezember über die Boni und zahlt sie im März aus.