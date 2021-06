Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Tochter Postbank sei es bereits Realität - die Konzern-Mutter, die Deutsche Bank, denke nun ebenfalls darüber nach. Laut Handelsblatt könnte der Branchenprimus seine Freibeträge für Einlagen ohne Minuszinsen unter die aktuelle Schwelle von 100.000 Euro senken. Die Aktie der Deutsche Bank verzeichne in einem schwächeren Gesamtmarkt Abgaben.Konkret: "Wir beobachten den Markt sorgfältig und werden niedrigere Freigrenzen auch für Neukunden der Deutschen Bank prüfen", habe der Chef des deutschen Privatkundengeschäfts, Lars Stoy, dem Handelsblatt gesagt. Entschieden sei aber noch nichts.Der Konzern habe bereits die Freigrenze für Giroeinlagen der Postbank auf 50.000 Euro gesenkt - und ab 25.000 Euro auf Tagesgeldkonten. Laut dem Vergleichsportal Verivox würden inzwischen 345 Banken in Deutschland Negativzinsen von Privatkunden fordern. Bei der deutschen Nummer 2, der Commerzbank, etwa werde ab dem 1. August die Grenze für Negativzinsen von 100.000 auf 50.000 Euro gesenkt. Betroffen davon seien neue Kunden der Commerzbank und solche, die erst nach dem 1. Juli 2020 zur Bank gekommen seien.Stoy habe darüber hinaus angemerkt, dass die Deutsche Bank aufgrund des rückläufigen Zinsniveaus auf der Einlagenseite jährlich einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag verliere - und das seit mehreren Jahren. "Das lässt sich auch durch noch so günstige langfristige Refinanzierungsgeschäfte mit der Notenbank oder Vereinbarungen über Verwahrentgelte mit unseren Kunden nicht ausgleichen", so der Chef des Privatkundengeschäfts der Deutschen Bank.Der Schritt der Deutschen Bank sei folgerichtig und mutig. Wie sich die Sparer verhalten würden, müssten jedoch die kommenden Quartale zeigen. Allerdings würden immer mehr Geldhäuser Negativzinsen einführen, da sie die EZB-Politik dazu zwinge.Bei der Aktie habe sich das Chartbild deutlich eingetrübt, so dass ich ein Neueinstieg derzeit nicht aufdränge. Investierte Anleger bleiben weiterhin dabei und beachten den Stopp bei 8,00 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 21.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link