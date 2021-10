Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie habe zuletzt Boden gutgemacht. Und auch heute könne der Branchenprimus gegen den allgemeinen (negativen) Markttrend zulegen. Dabei habe die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) einen wenig erfreulichen Bericht zum Thema Kredit-Geschäft veröffentlicht. Doch ein anderer übergeordneter Aspekt scheine aktuell schwerer zu wiegen.Konkret laufe laut dem aktuellen KfW-Kreditmarktausblick das Ausleihgeschäft mit Unternehmen und Selbstständigen schlechter als gedacht: Nach den Berechnungen von KfW-Research (laut Pressemitteilung) sei das Kredit-Neugeschäft der Banken und Sparkassen mit den gewerblichen Kunden im zweiten Quartal um fast 13 Prozent geschrumpft. Einen höheren prozentualen Rückgang habe es zuletzt während der globalen Finanzkrise gegeben.Die Zurückhaltung habe mehrere Ursachen. "Die Unternehmen verfügten auch wegen der Corona-Kredite noch über relativ viel Liquidität, viele Unternehmen haben ihre Kosten angepasst und fixe in variable Kosten umgewandelt", sage Hauke Burkhard, Leiter Unternehmensfinanzierung der Deutschen Bank gegenüber dem Handelsblatt. Und: Die Auszahlungen aus staatlichen Zuschussprogrammen habe sich zwischen April und Juni noch weiter beschleunigt, heiße es weiter in dem Bericht.Doch die anhaltenden Inflationssorgen und höhere Anleiherenditen hätten die Kurse der europäischen Bankenaktien am Montag weiter nach oben getrieben. So notiere die vielbeachtete Rendite 10-jähriger US-Anleihen bei 1,61 Prozent. Auch die deutlichen Gewinnsteigerungen, über die die US-Konkurrenz zuletzt berichtet habe, würden den hiesigen Titeln Rückenwind geben.Rein charttechnisch sei das nächste Etappen-Ziel nun das Hoch vom 11. Oktober bei 11,66 Euro, das heute nur um drei Cent verfehlt worden sei. Danach rücke schon das Jahreshoch bei 12,56 Euro in Reichweite. Kurzum: Investierte Anleger würden in jedem Fall dabei bleiben und auf eine Fortsetzung des jüngsten Aufwärtstrends setzen. Das Kursziel für die Deutsche Bank-Aktie liegt bei 15,00 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link