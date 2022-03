Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,79 EUR -1,26% (30.03.2022, 09:59)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,834 EUR -1,12% (30.03.2022, 09:44)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,23 USD +2,48% (29.03.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland würden reihenweise ihre Prognosen für 2021 beim Wachstum senken, gleichzeitig würden sie alle eine höhere Teuerungsrate erwarten. Was heiße das nun für die Deutsche Bank? Solange es keine Rezession in Deutschland und Europa gebe, sollten die Ziele bei der Sanierung nicht in Gefahr sein. Mit einem scharfen Wirtschaftseinbruch rechne derzeit auch niemand, außer es gebe Probleme mit den Gaslieferungen aus Russland.Die hohe Inflation dürfte sich für den Konzern eher positiv auswirken. Denn die Zinsen würden damit am Markt steigen, egal ob die EZB an der Zinsschraube drehe. Gleichzeitig würden Bankaktien attraktiver als der Gesamtsektor.Die Kursentwicklung zeige, dass viel Negatives bereits eingepreist sein dürfte. Denn das Tief bei 11,26 Euro vom 24. Februar sei bereits überschritten worden. An diesem Tag habe Russland die Ukraine angegriffen. Zwischenzeitlich sei der Kurs sogar bis auf 8,16 Euro am 7. März gefallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: