XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,436 EUR +1,02% (06.05.2021, 09:39)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,59 USD +1,42% (05.05.2021, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank fährt kräftige Gewinne ein - AktienanalyseQuartalsberichte von der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), das hieß zuletzt schrumpfende Einnahmen und hohe Verluste geheißen, garniert mit zahlreichen Skandalen. Doch das Blatt hat sich gewendet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Inzwischen fahre das Bankhaus wieder kräftige Gewinne ein. So auch im ersten Quartal: 908 Mio. Euro hätten die Frankfurter von Januar bis März verdiente (Vorjahr: minus 43 Mio. Euro) - das beste Ergebnis seit sieben Jahren. Den meisten Gewinn habe das Investmentbanking beigesteuert: Vor Steuern seien es 1,5 Mrd. Euro und damit 134 Prozent mehr als im Vorjahr gewesen. Zudem habe das Finanzhaus davon profitiert, dass es im ersten Quartal deutlich weniger Firmenpleiten gegeben habe als befürchtet. Die Risikovorsorge habe daher auf 69 Mio. Euro zurückdreht werden können.Die Bank habe zudem betont, dass auch die Vorsteuergewinne im Privatkunden- und Unternehmensgeschäft sowie der Vermögensverwaltung "deutlich" gewachsen seien. "Diese Ergebnisse bestärken uns in unserer Erwartung, dass wir unsere Ziele für 2022 erreichen werden", habe CEO Christian Sewing bilanzierte. Diese sähen vor, die Eigenkapitalrendite nach Steuern bis dahin auf 8,0 Prozent zu steigern. Im ersten Quartal habe der Wert mit 7,4 Prozent bereits in der Nähe des Ziels gelegen. Gleichzeitig habe sich Sewing angesichts der Zuwächse im Investmentbanking etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr gezeigt. Die Erträge sollten im Vergleich zum Vorjahr nun in etwa unverändert bleiben. Bislang sei die Bank von einem Rückgang ausgegangen.Was die Deutsche Bank als Anlage derzeit interessant macht, sind laut Marktbeobachtern aber noch zwei weitere wichtige Punkte: Die Zinsstrukturkurve und die Tatsache, dass die Aktie noch vergleichsweise günstig zu haben ist, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 17/2021)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:11,40 EUR +0,55% (06.05.2021, 09:54)