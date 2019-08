Xetra-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Sie würden fallen. Die Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank würden auf neue Tiefstände sinken. Es sei ein bank run der anderen Art: Statt Geld an den Schaltern abzuholen wie bei einem Bankenansturm üblich, würden Anteilseigner der beiden großen deutschen Banken ihre Aktien auf den Markt werfen. Sie würden zu den schwächsten Werten in DAX und MDAX zählen. Und es gebe Grund zur Sorge, dass sich der Trend beschleunigen könnte.Die Stimmung sei schlecht. Bei Bankaktien im Allgemeinen - der STOXX Europe 600 Banks rangiere an letzter Stelle im Branchentableau - und den deutschen im Besonderen: Die Aktie der Commerzbank notiere auf dem tiefsten Stand aller Zeiten. Die Aktie der Deutschen Bank würden nur noch wenige Cent von ebenjenem trennen.Neben allgemeinen Marktrisiken, die Anleger aus den beiden Titeln treiben würden, komme bei der Commerzbank eine ernstzunehmende Sorge hinzu: Der Bund könnte seine 195 Millionen Commerzbank-Papiere verkaufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link