Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,594 EUR +1,34% (30.05.2022, 09:04)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,392 EUR -0,21% (27.05.2022)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,25 USD +0,54% (27.05.2022)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Inflationsrate in Deutschland habe im laufenden Jahr Werte erreicht, die man seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen habe. Heute veröffentliche das Statistische Bundesamt die vorläufige Teuerungsrate für Mai. Die Experten würden mit einem erneuten Anstieg rechnen. Ausgerechnet Bankaktien könnten davon profitieren.Einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters zufolge würden Analysten mit einem Anstieg von 7,4 auf 7,6 Prozent rechnen - das wäre der höchste Stand seit Februar 1974. Die Daten dürften die Debatte über eine Zinswende in der Eurozone weiter anheizen. Zuletzt hätten sich immer mehr Notenbanker für eine Zinserhöhung bereits im Sommer ausgesprochen. EZB-Chefin Christine Lagarde habe in einem Interview kürzlich den Juli ins Gespräch gebracht.Seit Jahren spiele für Bankaktien die Fantasie steigender Zinsen am Markt eine große Rolle. Bisher sei es bei Wunschdenken geblieben, zuletzt habe der Ukraine-Krieg die Pläne der EZB durchkreuzt. Nun scheine es aber ausgemachte Sache, dass die Anleihekäufe zurückgefahren würden und der Leitzins steige. Der Deutschen Bank könnte das auf den letzten Metern der Sanierung helfen. Denn bisher habe vor allem das Investmentbanking geglänzt. Das Sparergeschäft komme durch die niedrigen Zinsen seit Jahren nicht in die Gänge. Nun bestehe die berechtigte Hoffnung, dass sich das diesen Sommer ändere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: