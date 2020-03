Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Zu Wochenbeginn sei die Corona-Hilfe der staatlichen Förderbank KfW angelaufen. Im Rahmen des staatlichen Hilfsprogramms könnten Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler, die durch die Coronakrise in finanzielle Schieflage geraten seien, Kredite für Investitionen und Betriebsmittel erhalten.Der Bund übernehme dabei bis zu 90 Prozent der Risiken. Die Anträge für die KfW-Hilfen müssten die Unternehmer allerdings bei ihrer jeweiligen Hausbank stellen. Banken und Sparkassen würden daher aktuell eine regelrechte Antragsflut erleben.Der Sprecher der Deutschen Bank, Jörg Eigendorf, habe auf Twitter geschrieben, die Bank habe bereits am ersten Tag 5.300 Anfragen für eine KfW-Finanzierung erhalten. Dies sei eine große Herausforderung. "Aber wir werden alles tun, um unserem Versprechen gerecht zu werden, Teil der Lösung zu sein."Die ersten Kreditanträge seien laut KfW bereits eingegangen und bewilligt worden. Das Geld solle demnach bis Ende der Woche fließen. Dieses Tempo sei auch nötig, denn: "Wenn es nicht gelingt, dass die Gelder und Zuschüsse noch vor Ablauf des März bei den Betrieben ankommen, droht das Hilfsunterfangen der Bundesregierung zu scheitern", so Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Für viele Betriebe sei es inzwischen eine Frage von Tagen, ob sie es schaffen, zu überleben oder ob sie pleitegehen.Während der Druck auf die Mitarbeiter der Banken angesichts der erwarteten Antragsflut in den kommenden Tagen und Wochen weiter steigen dürfte, zeichne sich zumindest bei den Aktien von Deutscher Bank und Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100) zunächst eine Entspannung ab: Nach der spürbaren Gegenbewegung am Dienstag gehe es für die Commerzbank-Aktie am Mittwoch um weitere vier Prozent nach oben. Die Deutsche Bank-Aktie könne sich immerhin im Bereich von 6,25 Euro stabilisieren.Beide Großbanken stehen derzeit auf der Beobachtungsliste, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link