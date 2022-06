Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (03.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Banken würden in der Regel bei steigenden Zinsen höhere Gewinne erwirtschaften oder anders gesagt: Es bestehe eine hohe Korrelation zwischen der Zinsentwicklung und der Performance von Finanztiteln. Das habe die Vergangenheit gezeigt. Kein Wunder also, dass der Bundesverband deutscher Banken (BdB) Lagarde und Co zu schnellerem Handeln dränge.Der BdB fordere von der EZB mehr Tempo bei der Zinswende. "Die hohe Inflation belastet die Verbraucher und verunsichert die Wirtschaft. Auch die Inflationserwartungen steigen deutlich. Zu dieser Lage passt ein negativer Leitzins schon lange nicht mehr", habe BdB-Hauptgeschäftsführer Christian Ossig der Deutschen Presse-Agentur gesagt. "Die EZB sollte die Negativzinspolitik mit einem großen Zinsschritt von 50 Basispunkten noch vor der Sommerpause im Juli beenden. Das wäre ein wichtiges Signal an Verbraucher und Tarifparteien."Die EZB, die für den gesamten Euroraum mittelfristig stabile Preise bei einer Teuerungsrate von 2% anstrebe, habe sich nach langem Zögern zum Handeln entschlossen. Die Notenbank habe in Aussicht gestellt, mit zwei Zinsschritten im Juli und September dieses Jahres die derzeit negativen Einlagenzinsen von minus 0,5% zu beenden. Mit höheren Zinsen könne steigende Inflation bekämpft werden.Hintergrund: Im Mai sei die jährliche Teuerungsrate nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes auf 7,9% gesprungen. Inflationsraten auf diesem Niveau habe es im wiedervereinigten Deutschland noch nie gegeben, in den alten Bundesländern zuletzt im Winter 1973/1974. Damals seien die Mineralölpreise infolge der ersten Ölkrise stark gestiegen. Höhere Inflationsraten würden die Kaufkraft von Verbrauchern schmälern, weil sie sich für einen Euro dann weniger leisten könnten.Bei der Deutschen Bank könnte der Skandal um die Tochter DWS kurzfristig belasten. Die Aktie sei spekulativer als das Papier der Commerzbank, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.06.2022)(Mit Material von dpa-AfX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank AG befinden sich im AKTIONÄR-Depot.