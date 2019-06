Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,054 EUR -1,75% (12.06.2019, 10:39)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,98 USD +1,31% (11.06.2019, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) von "verkaufen" auf "halten" hoch.Die Q1-Zahlen, die im Rahmen der Analystenprognosen ausgefallen seien, und die Hauptversammlung hätten den Kursrückgang des DAX-Titels nicht stoppen können. Nun habe die Ratingagentur Fitch das langfristige Emittentenrating auf "BBB" (alt: "BBB+") gesenkt. Auch Moody's solle eine Neueinstufung prüfen. Laut Fitch hätten sich in der Herabstufung die ungenügenden Fortschritte bei der Profitabilität und der Stabilisierung des Geschäftsmodells gezeigt. Schon auf der Hauptversammlung habe Deutsche Bank-CEO Sewing harte Einschnitte, vor allem in der Investmentbank, angekündigt. Fitch sei ebenso wie Drach der Ansicht, dass die Umbaupläne der Bank nicht rasch umzusetzen seien und es dauern werde, bis wieder eine akzeptable Rendite erzielt werde. Auf der HV hätten die Aktionäre die Vorstände der Bank mit sehr schwachen Quoten entlastet und auch Aufsichtsratschef Achleitner sei nur auf ein Abstimmungsergebnis von 71,6% gekommen.Auch wenn Drach davon ausgehe, dass es nicht ausgeschlossen sei, dass noch weitere negative News den Kurs drücken könnten, sei zur aktuellen Marktkapitalisierung von rund 12 Mrd. Euro seiner Meinung nach ein Boden erreicht. Er gehe aber von einem volatilen Börsenkurs in den kommenden Wochen aus.Bei unveränderten Prognosen (u.a. EPS 2019e: 0,52 Euro; EPS 2020e: 0,78 Euro) senkt Pierre Drach, Analyst von Independent Research, sein Kursziel von 7,00 Euro auf 6,25 Euro und stuft die Deutsche Bank-Aktie von "verkaufen" auf "halten" herauf. (Analyse vom 12.06.2019)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,057 EUR -2,15% (12.06.2019, 10:23)