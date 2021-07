Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,83 EUR +2,29% (29.07.2021, 11:38)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,77 EUR +2,57% (29.07.2021, 11:23)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,54 USD 0,00% (29.07.2021, 01:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe gestern mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten pulverisiert. Der Vorsteuergewinn und der Nettogewinn hätten deutlich angezogen, die Kosten würden weiter purzeln und die Prognose für das laufende Jahr sei erhöht worden. Dennoch habe die Aktie am Ende des Handelstags mehr als ein Prozent im Minus geschlossen. DER AKTIONÄR erklärt, warum Anleger das Zahlenwerk nicht honorieren.Das Q2 2021 sei das vierte Quartal in Folge, in dem das Finanzinstitut mit einem Überschuss abschließe. Vor Steuern habe sich der Gewinn auf 1,20 Milliarden versiebenfacht, unter dem Strich seien nach Zahlungen für Nachranganleihen noch immer fast 692 Millionen Euro verblieben. Der Konsens sei davon überrascht worden, denn die jeweiligen Schätzungen hätten jeweils deutlich darunter gelegen.Das Investmentbanking steuere wie auch in den zurückliegenden Quartalen einen guten Teil zum Gewinn bei, doch dieses Mal würden sich Anleger an anderen Punkten stören: So habe die Deutsche Bank den Bedarf für die Risikovorsorge erheblich nach unten korrigiert. Nach 35 bis 40 Basispunkten der vergebenen Kredite kalkuliere das Management jetzt nur noch mit 20 Basispunkten. Zudem sei die Risikovorsorge im abgelaufenen Quartal um 90 Prozent auf 75 Millionen Euro gesunken. Das lasse sich nur einmal machen und somit nicht wiederholen.Rücklagen würden nun viele europäische Großbanken ausschütten, da es die wirtschaftliche Lage erlaube. Ein anderer Punkt betreffe die Bank als größtes deutsches Geldhaus besonders: Steigende Kosten durch zusätzliche Beiträge zur Einlagensicherung nach der Pleite der Greensill Bank und Entschädigungen von Kunden für überhöhte Kontogebühren. Außerdem würden auch die Zahlungen an den europäischen Bankenabwicklungsfonds in Zukunft höher ausfallen. Die Bank kalkuliere mit 400 Millionen Euro Mehrkosten.Bisher sei die Deutsche Bank bei der Kosten-Ertrags-Quote auf einem guten Weg. Nach 87,1 Prozent im ersten Halbjahr 2020 habe man nun 78,5 Prozent im diesjährigen Vergleichszeitraum erreicht. Laut Finanzvorstand James von Moltke sollten die Erträge zudem 2022 eher bei 25,0 Milliarden als bei bisher prognostizierten 24,4 Milliarden Euro liegen. Im Investmentbanking zeige sich auch, dass das Institut anscheinend Marktanteile habe zurückerobern können. Die Umsätze seien hier um elf Prozent aufgrund der Abkühlung am Gesamtmarkt gesunken, Rivalen an der Wall Street hätten aber deutlich höhere Rückgänge zu verzeichnen gehabt.Der Markt suche bei der Deutschen Bank das Haar in der Suppe, denn nach jahrelangen Misserfolgen falle es vielen Anlegern und Analysten schwer, wieder Vertrauen zu fassen. Das sei verständlich, aber die gestrige Kursreaktion auf die Zahlen sei teilweise übertrieben gewesen. Den Hebel der eigenen Büromieten, die aufgrund weniger benötigter Fläche in Summe sinken dürften (Stichwort Corona), habe die Bank noch gar nicht gezogen. Zudem gehe es mit Negativzinsen für Kleinsparer gerade erst los.Die Aktie eigne sich ohnehin nur für spekulativer orientierte Anleger. Diese können nach Zahlen aber zugreifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 29.07.2021)