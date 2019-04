Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,266 EUR -3,31% (26.04.2019, 10:50)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,35 USD -1,76% (25.04.2019, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Das Nettoergebnis habe in Q1/2019 201 (Vj.: 120) Mio. Euro erreicht und damit im Rahmen der Analystenprognosen gelegen. Das EBT habe bei 292 (Vj.: 432) Mio. Euro gelegen. Im Vorjahreswert seien steuerlich nicht abzugsfähige Ausgaben (u.a. Rechtsstreitigkeiten) enthalten gewesen. Die Gesamterträge seien um 9% auf 6,351 (Vj.: 6,976) Mrd. Euro zurückgegangen. Besonders deutlich sei der Rückgang mit 13% in der Unternehmens- und Investmentbank gewesen. Der Sachaufwand im Konzern sei um 11% und der Personalaufwand um 5% reduziert worden. Das Unternehmensziel einer Rendite nach Steuern auf das materielle Eigenkapital (RoTE) von mehr als 4% im laufenden Jahr werde weiterhin angestrebt - Drach gehe aber nicht davon aus, dass dies erreicht werde.Die Fusionsgespräche mit der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100) seien abgebrochen worden, was nach Ansicht des Analysten die strategisch richtige Entscheidung sei. Nach Medienberichten würden derzeit Verhandlungen laufen, die Tochter DWS und die Fondssparte der UBS zu fusionieren, was Drach strategisch sinnvoll erscheine.Bei unveränderten Prognosen für 2019 (EPS 2019e: 0,52 Euro) und 2020 (EPS 2020e: 0,78 Euro) bestätigt Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, sein Kursziel von 7,00 Euro und sein "verkaufen"-Rating für die Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 26.04.2019)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:7,219 EUR -3,48% (26.04.2019, 10:35)