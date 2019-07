Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing habe für den geplanten Radikalumbau des Instituts Unterstützung von der Ratingagentur Standard & Poor´s (S&P) bekommen. Diese habe am Montagabend ihr bisheriges Rating für die Großbank bestätigt. Grundsätzlich würden die Experten davon ausgehen, dass der Umbau gelinge - sie würden aber auch Risiken sehen.Die Einstufung liege weiterhin bei "BBB+", der Ausblick bleibe "stabil", habe S&P am Montagabend nach Informationen der Nachrichtenagentur "Reuter"s mitgeteilt. Der Umbau sei "eine logische und notwendige Antwort" auf die Herausforderungen, mit denen sich die Bank konfrontiert sehe. Die Pläne seien umsetzbar, aber nicht ohne Risiko.Speziell der stabile Ausblick spiegle die Erwartung wider, dass die Deutsche Bank ihre Ziele erreichen werde, habe die Ratingagentur erklärt. Gleichzeit warne sie aber vor Risiken bei der Umsetzung. So könnten sich die Erträge weiter verringern und Einsparungen länger als erhofft auf sich warten lassen.Gleichzeitig werde die ab 2022 angestrebte Eigenkapitalquote von acht Prozent nicht als besonders ambitioniert erachtet - sie würden gerade reichen, um zur europäischen Konkurrenz aufzuschließen und die Kapitalkosten zu decken, würden die Experten zu bedenken geben.Angesichts der hohen Risiken und unklaren Erfolgsaussichten beim Konzernumbau rät "Der Aktionär" aber weiterhin vom Kauf der Aktie ab, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 16.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link