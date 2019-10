Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe 2013 einen Kulturwandel ausgerufen. Es sollte endlich Schluss sein mit den Skandalen und zahlreichen Rechtsstreitigkeiten, die das Image des Finanzinstituts stark angekratzt hätten. Doch wie sich jetzt zeige, habe das wenig gebracht.Ein Recherchenetzwerk von "Süddeutscher Zeitung", "WDR" und "New York Times" habe aufgedeckt, wie die Deutsche Bank ihr Geschäft in China aufgebaut habe. Zwischen 2002 und 2014 habe man sich mit Geschenken und Gefälligkeiten Zugang zu Politikern und Managern gekauft. Laut interner Dokumente seien Geschenke im Gesamtwert von 200.000 Dollar verteilt worden.Zudem solle die Deutsche Bank einen Berater engagiert haben, der der Familie des damaligen Premiers Wen Jiabao nahe gestanden habe. Er solle zwei Millionen Euro bekommen haben für seine Hilfe, Anteile an der staatlich kontrollierten Hauxia-Bank zu übernehmen. Weitere 100.000 Dollar sollten an eine mutmaßliche Briefkastenfirma geflossen sein, um ein Treffen zwischen dem damaligen Deutsche Bank-Chef Josef Ackermann und Staatspräsident Jiang im Februar 2002 zu ermöglichen.Doch das sei noch nicht alles. Die Bank habe mehr als einhundert Kinder von bestehenden oder künftigen Geschäftspartnern eingestellt. Meist habe sich die Deutsche Bank im Gegenzug Aufträge erhofft. Nicht selten hätten sie bei staatlichen Unternehmen gearbeitet. Auch J.P. Morgan Chase habe diese Praxis in China betrieben. 2013 habe die amerikanische Börsenaufsicht SEC Kenntnis von den Vorgängen bekommen.Auch wenn die Strafe am Ende zu verschmerzen sei: Sie werfe ein Schlaglicht darauf, wie die Deutsche Bank im Ausland Geschäfte gemacht habe und versucht habe, Marktanteile zu gewinnen. Die SEC habe es dem Geldhaus beim Strafmaß angerechnet, dass kooperiert worden sei. Es könnte allerdings neue Probleme geben, falls der Konzern Informationen zurückgehalten haben sollte.Der Fall zeige, dass die Unsicherheit bei der Deutschen Bank groß bleibe, ob nicht weitere Skandale und rechtliche Verwicklungen aus der Vergangenheit auftauchen würden. Operativ laufe es ohnehin schlecht. Deutschland dürfte sich in der Rezession befinden, was dem Geldhaus, dass sich auf den Heimatmarkt habe zurückbesinnen wollen, einen Strich durch die Rechnung machen dürfte.Anleger sollten die Deutsche Bank-Aktie meiden, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.10.2019)