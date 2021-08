XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,024 EUR +0,55% (12.08.2021, 11:28)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,95 USD +1,81% (11.08.2021, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie komme nicht so richtig vom Fleck und das trotz positiver Quartalszahlen vor rund zwei Wochen. Mittlerweile sei eine Underperformance zum Gesamtsektor zu erkennen. Aus charttechnischer Sicht stehe der Kurs indes vor einer wichtigen Hürde. Kurzfristig bestehe somit Überraschungspotenzial.Die Deutsche Bank-Aktie sei mit einem erwarteten 2022er-KGV von 8 keineswegs zu teuer, denn damit wäre das Frankfurter Finanzkonzern in etwa so bewertet wie die Peers in Europa. Da die Notierung den GD50 bei 10,94 Euro bereits überwunden habe, könnte es ein noch stärkeres Kaufsignal geben, wenn auch der GD100 bei 10,98 Euro falle. Trader könnten auf den Ausbruch setzen und investierte Anleger sollten ebenfalls dabeibleiben sowie den Stopp bei 8 Euro beachten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:11,032 EUR +0,15% (12.08.2021, 11:42)