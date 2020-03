Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Deutsche-Bank-Aktionäre hätten sich Anfang des Jahres verwundert die Augen gerieben: 40 Prozent Kursplus in wenigen Wochen, das habe es bei dem Papier schon lange nicht mehr gegeben. Doch nach dem starken Anstieg von Januar bis Mitte Februar seien Gewinnmitnahmen und dann der Absturz durch das Coronavirus gefolgt. Nun könnte man meinen, die Deutsche Bank sei wieder dort, wo sie Ende letzten Jahres gestanden habe. Doch das stimme nicht.CEO Christian Sewing habe es geschafft, nach Jahren der Skandale und Verluste wieder Aufbruchsstimmung zu verbreiten. Mit der Capital Group habe zudem zum Jahreswechsel ein neuer Ankeraktionär gewonnen werden können. Der Milliardenverlust von 2019 schien fast vergessen.Doch mit dem weltweiten Ausbruch des Coronavirus habe sich die Lage radikal geändert. Sewing habe es durch geschickte Kommunikation geschafft, die Unsicherheit über den Umbau der Deutschen Bank einzudämmen. Die nun wieder aufgeflammte Unsicherheit am Finanzmarkt und in der Wirtschaft könne er nicht beeinflussen.Die größten Risiken durch eine Pandemie bestünden in negativen Erwartungen hinsichtlich der Konjunkturentwicklung und Kreditausfällen. Bisher könne niemand abschätzen, ob China die Wirtschaft tatsächlich wieder hochfahre. Einige Indikatoren und Berichte würden dagegen sprechen. Wenn Lieferketten reißen würden und benötigte Produkte nicht nach Deutschland kämen, würden Zinssenkungen und Konjunkturprogramme auch nichts helfen. Die Kreditausfallrate der Deutschen Bank liege mit derzeit 1,7 Prozent auf einem niedrigen Niveau, aber dürfte wieder steigen.Heute könne die Deutsche Bank im vorbörslichen Handel mehr als zwei Prozent zulegen. Auf Sicht von fünf Tagen stehe aber immer noch ein Minus von 15 Prozent. Der technische Rebound am Gesamtmarkt ziehe die Aktie mit nach oben. Die Zinssenkung der FED helfe der Bank im Gegensatz zum Markt aber nicht, im Gegenteil: Würden die Zinsen weiter sinken - und danach sehe es aus -, werde das Leid der Banken noch größer.Fabian Strebin von "Der Aktionär" rät von einem Einstieg ab, kurzfristig ist die Lage zu unsicher. (Analyse vom 04.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link