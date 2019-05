XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,871 EUR -2,40% (09.05.2019, 16:00)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,853 EUR -2,66% (09.05.2019, 16:15)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,72 USD -1,91% (09.05.2019, 15:59)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Trendwende noch lange nicht in Sicht - Kein Kauf! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, sagt im Interview mit "Der Aktionär TV", dass man die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) nicht haben muss.643 Angestellte bei der Deutschen Bank würden mindestens 1 Million jährlich verdienen. Dass ausgerechnet bei der Deutschen Bank in Relation zu den anderen europäischen Banken die meisten Mitarbeiter über 1 Million verdienen würden, stimme die Relation nicht so ganz, meine der Aktienprofi. Die Fusionsgerüchte seien weg, was laut dem Börsenexperten auch nicht weiter schlimm sei, aber man sehe auch, dass alleine diese Gerüchte die Deutsche Bank-Aktie oben gehalten hätten und jetzt gehe es wieder in die normale Richtung. Es stehe zu befürchten, dass die Deutsche Bank-Aktie sogar ihr Allzeittief demnächst rausnehme.Das operative Geschäft der Deutsche Bank AG könne sich nur schwer bessern, weil man das lukrativste Geschäft - das Investment-Banking - eher zurück- als hochfahre. Es sei schwierig für die Deutsche Bank wieder die Trendwende zu schaffen.Deutsche Bank ist eine Aktie, die man nicht haben muss, es sei denn als kurzfristige Spekulation, aber es sieht so aus, als wenn diese Spekulation eher in die südliche Richtung geht, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.05.2019) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: