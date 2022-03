Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Vor einer Woche habe die FED die Leitzinsen in den USA erhöht und eine stramme Projektion zur Zinsentwicklung abgegeben. Aktien aus der Finanzbranche würden seitdem nach oben laufen. Wie weit die Erholung mittlerweile gehe, sei erstaunlich. Positiver sehe es auch für die Titel der Deutschen Bank aus.Eine bekannte Börsenweisheit besage, dass politische Börsen kurze Beine hätten. Als der Krieg in der Ukraine vor vier Wochen begonnen habe, sei das an den Märkten ein Szenario gewesen. Denn es sei mit einem raschen Sieg Russlands gerechnet worden. Allerdings sei es nicht dazu gekommen, die Kämpfe würden noch immer andauern. Viele Aktien hätten sich nach einem anfänglichen Schock allerdings wieder rasch erholt.Sicher spiele gerade bei der Deutschen Bank auch die straffere Geldpolitik in den USA eine Rolle. Dennoch sei es erstaunlich, dass die Notierung fast wieder auf dem Niveau von vor der Invasion stehe. Am 24. Februar habe die Deutsche Bank-Aktie bei 11,93 Euro geöffnet, aktuell pendele der Kurs um 11,55 Euro. Damit habe das Papier den Kursrutsch fast ausgeglichen.Trader könnten bei der Deutsche Bank-Aktie zugreifen und auf den Bruch des GD100 bei 11,55 Euro setzen. Die Aktie sei keine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: