Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der DAX-Titel stehe am Mittwoch unter Druck. Dabei habe das größte deutsche Geldhaus Zahlen für das erste Jahresviertel präsentiert, die besser als erwartet ausgefallen seien. Sowohl die Erträge als auch der Nettogewinn hätten über den Erwartungen der Analysten gelegen. Doch zwei Kennziffern würden den Investoren Sorgen bereiten.Vor Steuern habe der Konzern in den ersten drei Monaten rund 1,7 Mrd. Euro und damit vier Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum verdient. Unter dem Strich sei für die Aktionäre ein Überschuss von fast 1,1 Mrd. Euro geblieben, eine Steigerung um 17 Prozent. Damit habe das Institut auch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten geschlagen.Auch die Erträge - also die gesamten Einnahmen - der Deutschen Bank von 7,3 Mrd. Euro hätten die Prognosen der Experten geschlagen und seien so hoch wie zuletzt in Q1 2017 gewesen. Die von Bloomberg befragten Analysten hätten diesmal sogar mit einem Rückgang auf 7,01 Mrd. Euro gerechnet. Für das Gesamtjahr erwarte das Management weiterhin einen Anstieg der Erträge auf 26 bis 27 Mrd. Euro.Hauptertragsbringer mit 3,3 Mrd. Euro sei im ersten Quartal weiterhin das Investmentbanking gewesen, in dem die Bank etwa am Handel von Anleihen und Währungen verdiene. Die von Bloomberg befragten Experten hätten lediglich 2,96 Mrd. Euro auf den Zetteln stehen gehabt.Aber auch die Unternehmens- und die Privatkundensparte hätten ihren Vorsteuergewinn in den Monaten Januar bis März um 54 Prozent auf 419 Mio. Euro gesteigert und damit stärker als von Analysten erwartet. "In einem herausfordernden Umfeld sind wir in allen Kerngeschäftsfeldern gewachsen, sowohl bei den Erträgen als auch beim Gewinn", habe Finanzvorstand James von Moltke zusammengefasst.Zum anderen missfalle den Anlegern die erhöhte Risikovorsorge. Die entsprechenden Ausgaben seien in Q1 mit 292 Mio. Euro nämlich mehr als vier Mal so hoch wie im ersten Vierteljahr 2021 gewesen. Das hänge auch mit dem Ukraine-Krieg zusammen. Ihr Netto-Kreditengagement mit Bezug zu Russland habe die Deutsche Bank nach eigenen Angaben im abgelaufenen Quartal um 21 Prozent auf 0,5 Mrd. Euro verringert.Die Deutsche Bank-Aktie verliere am Mittwoch mehr als fünf Prozent und sei damit Top-Verlierer im DAX.DER AKTIONÄR bewerte die Zahlen insgesamt positiv, zumal die Prognosen bestätigt worden seien. Und sofern es nicht zu einer Rezession komme, sollte das Geldhaus von steigenden Zinsen profitieren. Überdies sei der von Konzern-Boss Christian Sewing eingeleitete Konzern-Umbau noch in vollen Gange - Einsparpotenziale dürften also noch gehoben werden.Kurzum: Trotz des heutigen Kursverlusts bleiben Aktionäre mit einem Stopp von 8,10 Euro weiter an Bord, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.04.2022)