Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,782 EUR -1,17% (17.05.2019, 12:08)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,66 USD -0,13% (16.05.2019)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.05.2019/ac/a/d)





FrankfurtWien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Teures Nachspiel in Italien? AktiennewsIn Italien droht der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ein teures Nachspiel, so die Experten von "FONDS professionell".Das Geldinstitut müsse sich derzeit wegen illegaler Derivate-Geschäfte vor Gericht verantworten.Die Deutsche Bank stehe derzeit in Mailand wegen illegaler Geschäfte mit der italienischen Bank Monte dei Paschi vor Gericht. Die italienische Staatsanwalt werfe dem Geldinstitut Marktmanipulation, Bilanzfälschung und Täuschung der Regulierungsbehörden vor, berichte die Nachrichtenagentur Reuters. Die Deutsche Bank solle Monte dei Paschi dabei geholfen haben, Verluste in den Jahren 2008 bis 2013 vor den Aufsehern zu verschleiernDie Ermittler würden fordern, insgesamt 441 Millionen Euro bei der Deutschen Bank zu beschlagnahmen sowie weitere 445 Millionen Euro von der japanischen Bank Nomura.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,799 EUR -1,63% (15.05.2019, 11:53)