Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,326 EUR -2,59% (28.05.2019, 15:44)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,09 USD -1,25% (28.05.2019, 15:30)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank im Teufelskreis - Kein Licht am Ende des Tunnels - AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät im Interview mit "Der Aktionär TV" zum Verkauf der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Die Deutsche Bank-Aktie habe schon wieder ein neues Tiefstniveau erreicht. Die Deutsche Bank AG sei laut dem Aktienprofi mittlerweile so klein geworden, dass es jetzt auch schwer sei, an die richtig großen Geschäfte zu kommen. Ohnehin werde das Investment Banking heruntergefahren, was der Börsenexperte kritisiere. Seiner Meinung nach sei das genau der Bereich, wo das Geld verdient werde. Er spreche bei der Deutschen Bank von einem Teufelskreis: Der Image falle, die Aktie falle, man verliere wichtige große Kunden und diese Spirale drehe sich immer weiter. Der Aktienprofi finde auch die Idee einer Kapitalerhöhung sinnlos.Alfred Maydorn sieht momentan kein Licht am Ende des Tunnels bei der Deutschen Bank, so der Herausgeber des Maydorn Report im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.05.2019)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,333 EUR -1,77% (28.05.2019, 15:29)