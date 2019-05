Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,188 EUR -1,86% (29.05.2019, 12:20)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,183 EUR -2,01% (29.05.2019, 12:35)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,02 USD -2,23% (28.05.2019)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) zu meiden.Seit Deutsche Bank-Chef Christian Sewing bei der Hauptversammlung in der Vorwoche "harte Einschnitte" angekündigt habe, werde über konkrete Maßnahmen zur Restrukturierung des angeschlagenen Geldhauses spekuliert. Inzwischen habe er jedoch klargestellt: Aus den USA wolle sich die Deutsche Bank nicht zurückziehen."Wir wollen eine signifikante Präsenz in den USA erhalten", habe Sewing laut einem "Handelsblatt"-Bericht bei der Global Financial Services Konferenz in New York gesagt. Das gelte sowohl für Unternehmens- und Privatkunden als auch für institutionelle Investoren, "die entweder aus den USA stammen oder einen Zugang zu der Region brauchen".Sewing müsse dabei den Spagat schaffen: Einerseits sei das US-Geschäft für die Deutsche Bank enorm wichtig. Laut dem Bericht erwirtschafte die Bank fast ein Viertel des Umsatzes in Amerika. "Von unseren 100 größten Unternehmenskunden arbeiten 98 mit uns zusammen, weil wir die Infrastruktur hier in den USA haben", so der CEO.Gleichzeitig stünden speziell die US-Geschäfte der Investment-Sparte seit längerem in der Kritik - selbst einige Großaktionäre würden einen Rückzug fordern. Auch wenn es dazu noch keine konkreten Ankündigungen gebe, werde bereits über einen vorzeitigen Weggang von Investmentbank-Chef Garth Ritchie spekuliert.Die Anleger würden trotzdem skeptisch bleiben und die Deutsche Bank-Aktie aus den Depots werfen. Am Dienstag sei sie bei 6,28 Euro auf einen neuen Tiefststand gefallen. Am Mittwochmorgen zeichne sich eine Fortsetzung der Talfahrt ab.Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät die Deutsche Bank-Aktie zu meiden. (Analyse vom 29.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link