Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,768 EUR +3,14% (28.06.2019, 16:31)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,782 EUR +2,46% (28.06.2019, 16:44)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,71 USD +2,25% (28.06.2019, 16:30)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Leon Müller, Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Leon Müller von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Frankfurter Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Noch bis vor wenigen Tagen sei die Rangordnung klar definiert gewesen: Top-Verlierer Deutsche Bank vor Verlierer Commerzbank. Dann habe sich das Bild gewandelt. Auf Wochensicht habe die Aktie der Deutschen Bank jene der Commerzbank outperformt - und zwar überdeutlich. Der Grund? Nicht ganz so offensichtlich, wie man annehmen könnte. Jetzt komme es auf die nächsten Stunden und Tage an.Damit hätten sprichwörtlich nur die wenigsten gerechnet: Die Deutsche Bank habe den Stresstest der US-Notenbank Federal Reserve mit Bravour bestanden. Das Ausmaß dieser Überraschung spiegle sich im heutigen Kursverlauf wieder: Die Aktie von Deutschlands - gemessen an der Bilanzsumme - größter Bank lege sprunghaft zu, gewinne an der Spitze der DAX-Gewinnerliste rund drei Prozent. Diese Entwicklung habe sich bereits gestern unmittelbar nach Bekanntgabe der Stresstest-Ergebnisse nach US-Börsenschluss angedeutet.Die Reaktion der Marktteilnehmer führe mitunter dazu, dass die Deutsche Bank-Aktie jene der Commerzbank auf kurze Sicht klar outperforme. Ein Bild, an das sich Anleger erst noch gewöhnen müssten. Immerhin sei das Bild in den Wochen und Monaten zuvor umgekehrt gewesen: CoBa vorn, Deutsche Bank hinten dran.Für weiteren Auftrieb bei der Aktie der Deutschen Bank sorge jetzt zudem ein Kommentar von Analystenseite. Die Experten der DZ BANK würden die Aktie der Deutschen Bank neuerdings zu "Kaufen" empfehlen. Zuvor hätten sie noch dafür votiert, das Papier lediglich zu "Halten". Die Neueinschätzung habe natürlich auch Folgen für das Kursziel: Es gehe rauf von zuvor 6,50 Euro auf nunmehr 8,00 Euro. Damit würden die DZ BANK-Leute dem Titel Aufwärtspotenzial von immerhin rund 17 Prozent beimessen.Trader könnten dieses zum Einstieg nutzen und mit einer ersten kleinen Position auf eine Fortsetzung der überfälligen Gegenbewegung spekulieren. Längerfristig orientiere Anleger sollten angesichts der großen operativen Herausforderungen dagegen weiter an der Seitenlinie bleiben und eine Bestätigung des jungen Aufwärtstrends abwarten, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link