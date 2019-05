Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (03.05.2019/ac/a/d)



Das Aus der Fusionsverhandlungen zwischen Deutscher Bank und Commerzbank sei knapp eine Woche her. Am Ende sei es doch für viele überraschend gekommen. Nun müssten es die Banken wieder alleine versuchen. Während bei der Commerzbank mögliche Käufer aus dem Ausland bereitstehen sollten, werde es bei der Deutschen Bank langsam eng. Die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel erwarte nicht, dass die Deutsche Bank trotz der niedrigen Bewertung zum Übernahmeziel für eine ausländische Bank werde. Niemand wisse, welche Risiken noch aus der Vergangenheit schlummerw würden, so Schnabel im "Handelsblatt". Wie vom Management der Deutschen Bank betont, gebe es zudem keinen Plan B.Die strategische Unsicherheit bleibe bei der Deutsche Bank-Aktie hoch, das Chartbild eingetrübt. Anleger sollten weiter an der Seitenlinie bleiben, so Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse.