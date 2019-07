Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,351 EUR +2,55% (08.07.2019, 10:15)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,03 USD +2,82% (05.07.2019, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe das größte Restrukturierungsprogramm seit drei Jahrzehnten ausgerufen. Christian Sewing habe jetzt entschlossen, den weltweiten Aktienhandel aufzugeben und sich auf die Kernkompetenzen zurück zu besinnen. Man werde dabei 18.000 Stellen streichen. Das werde 7,5 Mrd. Euro bis Ende 2022 kosten. Darüber hinaus werde für 2019 und 2020 voraussichtlich keine Dividende ausgeschüttet. Nichtsdestotrotz dürften die Anleger jetzt vielleicht erst mal wieder Hoffnung darauf schöpfen, dass die Deutsche Bank die Probleme endlich in den Griff bekomme. Zusammen mit der Restrukturierung werde auch die Bad Bank gehen. Damit wäre die Deutsche Bank irgendwann auch wieder sauber und könnte sich darauf besinnen, die Wirtschaft und große Unternehmen zu finanzieren und vielleicht Fusionen voranzutreiben. Das werde jedoch kein Sprint, sondern ein Marathon sein, der etliche Jahre in Anspruch nehmen werde. Der Startschuss sei aber gefallen.Martin Weiss sieht nun durchaus positiven Markt für die Deutsche Bank-Aktie, so der stellvertretende Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.07.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:7,304 EUR +1,80% (08.07.2019, 10:00)