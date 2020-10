XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,544 EUR -1,30% (16.10.2020, 11:50)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,605 EUR -1,21% (16.10.2020, 12:04)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,02 USD -0,44% (15.10.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Schon wieder geistere das Wort Lockdown durch die Medien und die Börse habe gestern korrigiert. Übermäßig getroffen habe es die Deutsche Bank-Aktie. Denn rutsche die Wirtschaft im vierten Quartal wieder in eine Rezession, wäre das verheerend. Die Kreditausfälle, die bisher dank staatlicher Maßnahmen größtenteils ausgeblieben seien, könnten mit voller Wucht auf die Banken durchschlagen, die Kurzarbeiterzahl würde in die Höhe schnellen und die Verbraucher das Geld zusammenhalten. Doch soweit müsse es nicht kommen.Die Politik werde die Wirtschaft im Gegensatz zum Frühjahr soweit wie möglich offen halten. Diejenigen Branchen, die unter den Restriktionen leiden würden, seien v.a. der Tourismus und das Gastgewerbe. Diese Bereiche würden bei den Banken jedoch nur einen kleinen Teil der insgesamt vergebenen Darlehen ausmachen. Und auch die Deutsche Bank sei hier nur relativ gering engagiert.Viele Menschen hätten ihr Konsumverhalten zudem längse an die Corona-Krise angepasst. Die Schließung sämtlicher Geschäfte scheine mittlerweile nicht mehr sehr wahrscheinlich. Der Druck auf die Banken nehme natürlich zu, allerdings sei z.B. die Deutsche Bank durch den im letzten Jahr eingeleiteten Umbau deutlich besser vorbereitet. Der Abbau von Risiken sei weiter vorangeschritten und Initiativen zur Digitalisierung würden anlaufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: