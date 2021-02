Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Frankfurter Finanzkonzern habe gestern mit einem Nettogewinn überrascht, den so niemand auf dem Zettel gehabt habe. Vor Steuern sei 2020 1 Mrd. Euro erwirtschaftet worden. Traditionell würden sich die Analysten nach der Bilanzvorlage äußern. Obwohl die Erwartungen des Konsens deutlich übertroffen worden seien, würden die meisten Experten ihr Anlageurteil jedoch nicht ändern. Die Skepsis überwiege weiterhin.Die Deutsche Bank sei bei den Aufwendungen im Soll und habe für dieses Jahr bei den bereinigten Kosten eine Marke von 18,5 Mrd. Euro ausgegeben. Ansonsten habe es keine wirklichen Angaben zum Ausblick für das laufende Jahr gegeben. Viele Analysten würden das bemängeln und weiterhin nicht an die für das kommende Jahr gesetzten Zielmarken glauben. Die Unsicherheit bleibe aber durch die Corona-Krise auch 2021 hoch. Bereits im letzten Jahr hätten viele Banken deshalb keine Prognose abgegeben.Das Handelsgeschäft der Investmentbanker habe der Deutschen Bank 2020 einen Nettogewinn von rund 0,5 Mrd. USD beschert. Auch die Tochter DWS Group habe positiv überrascht. Im Privat- und Firmenkundengeschäft seien die Erträge im Vergleich zu 2019 weitgehend stabil geblieben. Das könne man kritisieren. Andererseits seien bei der Deutschen Bank jahrelang die Erträge schneller geschrumpft als die Kosten. Das sei nun nicht mehr der Fall. Nicht nur das Management gehe inzwischen davon aus, dass ein guter Teil der zusätzlichen Erträge im Handelsgeschäft nachhaltig sei.Die Deutsche Bank habe den Großteil des Umbaus hinter sich. Die Kostensenkungsmaßnahmen sollten im laufenden Jahr noch stärker greifen. Wenn sich die Wirtschaft erhole, würden auch die Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite sinken und der Druck von dieser Seite auf die Gewinne nehme ab. In den kommen Jahren winke Aktionären zudem wieder eine Dividende, wenn alles nach Plan laufe.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link