Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,742 EUR -0,30% (07.09.2021, 08:48)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,762 EUR +2,09% (06.09.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,56 USD +0,88% (03.09.2021, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Viele europäische Banken, darunter wohl auch Deutsche Bank und Commerzbank, würden laut einer neuen Studie einen signifikanten Teil ihrer Gewinne in Steueroasen machen. Die Europäische Beobachtungsstelle zur Steuerpolitik habe bei einer Untersuchung von 36 großen Finanzinstituten herausgefunden, dass diese im Schnitt 20 Mrd. Euro Gewinn pro Jahr in Steueroasen verbuchen würden. Das entspreche laut der am Montag veröffentlichten Studie 14% der gesamten Gewinne vor Steuern.Die Studie habe auch herausgefunden, dass der Profit pro Bankmitarbeiter in Steueroasen viel höher sei als in anderen Ländern. Das weise darauf hin, dass Institute wie die Deutsche Bank oder die Commerzbank Gelder in Steueroasen verlegen würden, um weniger Steuern zu zahlen, hätten die Forscher geschrieben. Sie hätten 17 Gebiete wie die Bahamas, aber auch EU-Länder wie Irland, Malta oder Luxemburg wegen ihrer niedrigen Steuersätze als Oasen klassifiziert.Insgesamt sei laut der Studie die Aktivität der Banken in Steueroasen zwischen 2014 und 2020 konstant geblieben. Neun Banken hätten demnach keine Gewinne in Steueroasen verbucht, andere wie die britische HSBC bis zu 58% ihres Gewinns vor Steuern. Die Deutsche Bank sei bei den Spitzenreitern dabei gewesen und habe im Schnitt 27% ihres Gewinns in Steueroasen wie z.B. Luxemburg verbucht - obwohl dort nur ein sehr kleiner Teil der Mitarbeiter tätig sei.Der Europaabgeordnete Sven Giegold (Grüne) habe geurteilt, das Papier zeige die Notwendigkeit einer effektiven Mindestbesteuerung von großen Unternehmen. Bei einem Mindeststeuersatz von 15% müssten die untersuchten Banken aus elf Ländern laut der Studie beispielsweise 3 bis 5 Mrd. Euro mehr Steuern zahlen. Auf solch eine globale Mindeststeuer für große Unternehmen hätten sich die G20-Länder im Juli prinzipiell geeinigt.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.