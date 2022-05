Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Bei der Aktie der Deutschen Bank stehe die Ampel aktuell auf Rot. Eine Verbesserung des Chartbildes zeichne sich nicht ab und nun senke auch noch eine Ratingagentur den Ausblick für die Gesamtbranche in Deutschland.Zwar hätten deutsche Banken 2021 so gut wie seit zehn Jahren nicht mehr abgeschnitten, aber nach einem guten Jahresstart verdüstere sich nun das Bild. Das schreibe Christian van Beek, Direktor bei der Ratingagentur Scope, in einem aktuellen Ausblick. Vor allem die negative Entwicklung der Weltwirtschaft könnte nun zum Problem für die hiesige Bankenbranche werden, so van Beek.Weiter heiße es in der Mitteilung, dass eine Mischung aus Inflation und höherer Risikovorsorge belastend wirken dürften. "Deutsche Banken haben im Vergleich zu europäischen Wettbewerbern eine relativ geringe Ertragskraft vor Rückstellungen, was ihre Fähigkeit einschränkt, in extremeren Szenarien einen Anstieg der Risikokosten abzufedern", habe van Beek erläutert.Zwar würden einzelne Institute nicht genannt. Natürlich wäre die Deutsche Bank als Platzhirsch aber stark von geringeren Wachstumsraten in der Weltwirtschaft und Europa betroffen. Bereits im ersten Quartal sei die Risikovorsorge deutlich nach oben geschraubt worden.Anleger greifen nicht in das fallende Messer, der Stopp verbleibt bei 8,10 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link