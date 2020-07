Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Blicke man auf den Kurs der Deutschen-Bank-Aktie gestern und heute Vormittag, ergebe sich ein scheinbar bekanntes Bild: Nach schlechten Zahlen saufe die Aktie ab und alle, die bis jetzt noch an einen Turnaround geglaubt hätten, würden das Weite suchen. Doch dieses Mal stimme das nicht.Die Deutsche Bank habe wirklich Pech gehabt. Nachdem sich mit Christian Sewing seit Jahrzehnten endlich ein Vorstandsvorsitzender zu einem tiefgreifenden Umbau habe durchringen können, werde die Welt von einem Ereignis heimgesucht, das gefühlt nur einmal pro Generation vorkomme. Doch trotz der Corona-Krise habe die Deutsche Bank im zweiten Quartal einen kleinen Gewinn eingefahren. Ziehe man Zahlungen an Anleihegläubiger ab, falle ein Mini-Verlust an, der dennoch über den Erwartungen der Analysten gelegen habe.Sicher: Die Investmentbanking-Sparte habe wie bei allen anderen Instituten die höheren Rückstellungen für Kreditausfälle aufgefangen. Den Händlern hätten aber die Analysten nach dem Rückzug aus dem globalen Aktiengeschäft nicht mehr viel zugetraut. Zudem seien laut Sewing drei Viertel der veranschlagten Transformationskosten mittlerweile verarbeitet. Alleine im zweiten Quartal hätten mehrere hundert Millionen Euro daraus zu Buche geschlagen, die den Gewinn geschmälert hätten.2020 werde die Deutsche Bank trotzdem mit einem Vorsteuerverlust von mehr als 800 Mio. Euro abschneiden. Das glaube zumindest die Mehrheit der Experten. Das Frankfurter Institut selbst halte noch an der schwarzen Null fest. Trotz der Verwerfungen durch Covid-19 habe Finanzvorstand James von Moltke das Ziel noch nicht aufgegeben. "Wir arbeiten daran", habe der Manager betont.Charttechnisch habe die Deutsche Bank-Aktie Boden verloren und sei deutlich unter die 8-Euro-Marke gerutscht. Wichtig sei nun, dass die 200-Tage-Linie bei 7,31 Euro in den kommenden Tagen halte. Investierte Anleger könnten dabeibleiben. Ein Neueinstieg sei derzeit nicht angezeigt, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link