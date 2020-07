Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit Beginn der Corona-Pandemie gehe es nicht mehr um Millionenbeträge, sondern um Milliarden. So auch bei der Deutschen Bank. Eine der wichtigsten Kennziffern dürften derzeit die Rückstellungen für Kreditverluste sein. Damit würden sich Banken gegen erwartete Insolvenzen und Zahlungsausfälle wappnen. Für die Deutsche Bank würden Analysten Rückstellungen im Gesamtjahr in Milliardenhöhe erwarten.Nachdem die Deutsche Bank im vergangenen Jahr 723 Millionen Euro für faule Darlehen zurückgelegt habe, würden die von "Bloomberg" befragten Experten mit einem massiven Anstieg auf 2,46 Milliarden Euro rechnen. Auch 2021 sollten es zusätzlich nochmal 1,77 Milliarden Euro sein. Allerdings seien jeweils nur drei beziehungsweise zwei Analysten für die Schätzung befragt worden.Das zeige, dass die Unsicherheit sehr hoch sei und selbst viele Experten sich derzeit kein Urteil zutrauen würden. Klar sei, dass die Rückstellungen deutlich steigen würden. Im ersten Quartal habe die Deutsche Bank mit 506 Millionen Euro im Vergleich mit den europäischen Peers relativ wenig zurückgelegt. Im zweiten Quartal sollten laut Vorstand der Deutschen Bank etwa 800 Millionen Euro dazukommen. Die Risikovorsorge solle sich dann bei 34 bis 40 Basispunkten aller vergebenen Kredite bewegen. Im ersten Quartal habe man bei 0,25 gelegen, während der Schnitt der Wettbewerber bei 0,40 gelegen habe.Rückstellungen würden dem Vorsichtsprinzip folgen, ob und wann sie in Anspruch genommen werden müssten, sei ungewiss. Die Ausrichtung auf das relativ stabile Geschäft in Deutschland könnte die geringere Risikovorsorge der Deutschen Bank im Vergleich zu den Peers rechtfertigen. Im dritten Quartal sollten laut Vorstand die Rückstellungen zudem nicht mehr so hoch ausfallen. Außerdem kommt die Bank trotz Corona überraschend gut beim Konzernumbau voran, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.07.2020)