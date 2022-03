Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,904 EUR -1,59% (17.03.2022, 17:41)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,908 EUR -1,46% (17.03.2022, 17:27)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,12 USD -0,74% (17.03.2022, 17:25)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Krieg in der Ukraine habe an der Börse Bankaktien am weitesten nach unten gezogen. In den vergangenen Tagen habe es eine Gegenbewegung gegeben, doch nun stünden wieder die Risiken im Fokus. Dabei gehe es längst nicht mehr um die direkten Auswirkungen des Konflikts auf das Geschäft. Wie die Deutsche Bank zeige, gehe es nun um mögliche Ausfälle.Seitdem der Krieg in der Ukraine tobe, sei es bei Banken um direkte Fragen des Tagesgeschäfts in Russland gegangen. Ziehe man sich aus dem Land zurück beziehungsweise würden Geschäftsteile demnächst enteignet? Was heiße das für die Kapitalpolster der Institute? Mittlerweile sei klar, dass auch Zweitrundeneffekte auf die Wirtschaftsentwicklung gefährlich werden könnten. Nämlich dann, wenn Kreditnehmer nicht mehr zahlen könnten.Einen ersten Eindruck davon, was das für die europäischen Banken bedeute, gebe heute die Deutsche Bank. Die Risikovorsorge werde für das erste Quartal um 100 Millionen Euro höher ausfallen, habe Finanzchef James von Moltke auf einer von Morgan Stanley abgehaltenen Konferenz gesagt. Damit werde der Konzern zwischen 250 und 300 Millionen Euro für mögliche Kreditausfälle in diesem Quartal zurücklegen. Das berichte Bloomberg News.Die Ankündigung sei eine der detailliertesten, die bisher von einer großen europäischen Bank zu den Auswirkungen des Krieges auf ihre Ergebnisse gemacht worden sei. Bloomberg News habe zuvor berichtet, dass die meisten Banken nur begrenzte Auswirkungen der Krise im ersten Quartal erwarten würden, obwohl ein härterer Schlag in späteren Perioden eintreten könnte, wenn der Krieg weitergehe.Das Nettokreditengagement der Deutschen Bank in Russland habe sich Ende letzten Jahres auf 600 Millionen Euro belaufen. Die Bank habe erklärt, dass sie ihre Geschäfte in Russland abwickele und dass die Risiken, die sich aus der möglichen Schließung ihres IT-Zentrums in dem Land ergeben würden, "gut eingedämmt" seien.Von Moltke habe am Donnerstag auch die in der vergangenen Woche gegebenen positiven Prognosen für die Erträge im ersten Quartal wiederholt und gesagt, dass alle Geschäftsbereiche im Rahmen oder über der Planung lägen. Er habe den Handel mit festverzinslichen Wertpapieren hervorgehoben, der im bisherigen Jahresverlauf eine "sehr starke" Performance gezeigt habe.Die Aktie gehöre heute wieder zu den Verlierern im DAX. Die Zinserhöhungsfantasie sei mittlerweile in der Eurozone verflogen, die Deutsche Bank hätte nicht zuletzt über die Postbank davon aber massiv profitiert. Gleichzeitig sei die Angst vor zukünftigen Belastungen bei europäischen Instituten größer als bei den Konkurrenten in den USA.Die Deutsche Bank-Aktie ist keine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.03.2022)