Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,703 EUR +0,59% (25.11.2019, 10:49)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,38 USD +1,10% (21.11.2019, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank gehöre als international stark vernetztes Institut zu den global systemrelevanten Geldhäusern. Dafür falle ein extra Aufschlag auf das Eigenkapital an. Der sinke jetzt, da der Finanzstabilitätsrat (FSB) das systemische Risiko der Deutschen Bank zuletzt geringer eingestuft habe. Insgesamt dürfe die Deutsche Bank die Kapitalunterlegung jedoch nicht herabsetzen.Die Neueinschätzung des FSB zeige, dass die Deutsche Bank auf dem richtigen Weg sei, hin zu weniger Komplexität. Davon zeuge auch der in Angriff genommene Abbau des Investmentbankings. Im Zuge des Umbaus werde das Institut die Bilanzsumme weiter zurückfahren und wolle so Risiken abbauen. Die Eigenkapitaldecke sei derzeit leider nicht üppig und werde in den kommenden Jahren einen Teil des Umbaus finanzieren. Die harte Kernkapitalquote von aktuell 13,5% solle höchstens auf 12,5% sinken.Das könne nur gut gehen, wenn es keine Rezession gebe. Insgesamt seien die Risiken der Neuausrichtung schwer abzuschätzen. Der Umbau sei im Grunde richtig, die Konkurrenten hätten das jedoch schon vor Jahren in Angriff genommen. Es könne also sein, dass es zu spät sei. Das werde sich im kommenden Jahr zeigen, wenn die Restrukturierung weiter voranschreite. "Der Aktionär" rate Anlegern, die Füße still zu halten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.11.2019)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,699 EUR +0,24% (25.11.2019, 10:33)