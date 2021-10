XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.10.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) von "verkaufen" auf "halten" herauf.Das Zahlenwerk des Q3/2021 habe größtenteils deutlich über den Erwartungen gelegen. Ursächlich dafür sei neben besser als erwarteten Gesamterträgen auch eine unerwartet niedrige Kreditrisikovorsorge gewesen. Die Bilanzkennzahlen (per 30.09.2021) hätten nach Erachten des Analysten weiterhin auf einem soliden Niveau gelegen. Darüber hinaus habe das Geldhaus die Ziele des Restrukturierungsplans für 2022 bestätigt.Trotz der guten Quartalszahlen habe die Deutsche Bank-Aktie mit einem Rückgang (-6,9%) reagiert, was der Analyst darauf zurückführe, dass der Konzern erneute Restrukturierungskosten von rund 700 Mio. Euro angegeben habe. Unter Berücksichtigung aller im Quartal angefallenen Kosten habe sich gezeigt, dass die Bank auf Kostenseite über dem Vorquartal sowie Vorjahresquartal gelegen habe und damit auch die Erwartungen verfehlt habe. Zudem habe die Bank weiterhin Probleme mit dem Zinsgeschäft in den Geschäftszweigen Privatbank und Unternehmensbank. Lennertz hebe seine Prognosen (EPS 2021e: 1,11 (alt: 0,83) Euro; DPS 2021e: 0,24 (alt: 0,03) Euro; EPS 2022e: 1,52 (alt: 1,43) Euro; DPS 2022e: 0,33 (alt: 0,15) Euro) an.Bei einem von uns erwarteten positiven Gesamtertrag (12 Monate) von <10% lautet das Votum für die Deutsche Bank-Aktie neu "halten", so Jan Lennertz, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 10,00 Euro auf 11,50 Euro erhöht. (Analyse vom 28.10.2021)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:10,966 EUR -0,53% (28.10.2021, 12:40)